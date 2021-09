Spannender Thriller

In Las Vegas auf die Idee zu kommen, anderen Leuten das frischgewonnene Geld zu klauen, ist ziemlich naheliegend - und auch gar nicht sooo schwierig wie zum Beispiel ein Casino auszurauben. Cassie Black hat eine zeitlang ganz gut in Las Vegas gelebt bis ein Unglücksfall, bei dem ihr Freund umkommt, ihre Karriere als Meisterdiebin beendet, und sie in den Knast wandert. Als sie wieder rauskommt, will Cassie, die ihr Kind im Gefängnis zur Adoption freigeben musste, eigentlich ein neues Leben anfangen, doch dann braucht sie Geld, um der Familie nach Europa zu folgen, die ihre Tochter adoptiert hat. Als Autoverkäuferin muss man da lange arbeiten, und Zeit hat sie keine, also will sie noch ein einziges Mal zurück in ihren alten Job. Allerdings hat Cassie nicht damit gerechnet, dass der einzige Job, den man ihr als Diebin anbietet, ausgerechnet wieder in Las Vegas stattfinden soll - genau in dem Hotel, in dem schon mal ihr ganzes Leben aus dem Ruder gelaufen ist.

Cassie Black ist eigentlich eine von den Guten, wenn man mal davon absieht, dass sie anderen die Kohle klaut - und sie ist gar nicht so hilflos wie es anfangs ausschaut. Nicht nur, dass ihre Planung perfekt ist, sie kann auch schon mal draufhauen wenn's denn unbedingt sein muss. Und - aber das weiß sie zunächst nicht - sie legt sich dummerweise mit den ganz großen Jungs an, am Ende sogar ziemlich erfolgreich. Respekt.

Sympathische Helden