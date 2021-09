Ungewöhnliche Abrechnung mit einer Vergewaltigung

"Mein Nachname ist Salmon, also Lachs, wie der Fisch; Vorname: Susie. Ich war 14, als ich am 6. Dezember 1973 ermordet wurde."

So heftig beginnt Susies Geschichte. Nach ihrer Vergewaltigung und Ermordung landete sie in ihrem Himmel, der ist so 'ne Art Zwischenstation für alle, die mit dem Leben da unten noch nicht so ganz fertig sind und von hier aus erzählt sie ihre Geschichte.

In Susie´s Himmel sind Teeniezeitschriften Pflichtlektüre an ihrer persönlichen High School, an der es nur Kunstunterricht gibt. Hier ist alles so, wie sie es da unten gerne gehabt hätte. Fast alles, denn die Menschen, die sie liebt, sind ja da unten geblieben.

Susie schaut von oben zu wie ihre Familie versucht mit diesem unfassbaren Horror klar zu kommen, wie die Ehe Eltern auseinanderbricht, wie ihre zwei kleineren Geschwister heranwachsen und wie ihr Mörder, der stille und unauffällige Nachbar Mr. Harvey einfach so weiterlebt, ohne dass sie irgendetwas dagegen tun kann.

"Ich hab Glück gehabt." sagt Autorin Alice Sebold über ihren Roman, "Mich hat er nur vergewaltigt und nicht getötet, wie das andere Mädchen." Und dieses Ereignis war für sie auch der Grund dieses Buch zu schreiben.