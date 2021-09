Lustiges Buch über Rowohlts Leben

"Ihr zwei sitzt doch ohnehin immer in der Kneipe und erzählt euch gegenseitig Geschichten. Lasst doch einfach mal ein Tonband mitlaufen", sagte ein Verleger zu Harry Rowohlt und seinem Freund Ralf Sotschek. Und so geschah es sieben Tage lang auf Harry Rowohlts Lieblingsinsel Irland, die passenderweise auch noch Ralf Sotschecks Wohnsitz ist. Das Ergebnis ist ein sehr lustiges Buch über Rowohlts Leben. Das beginnt natürlich in seiner Kindheit und mit vielen netten Geschichten über seinen Vater, den Verleger Ernst Rowohlt. Der wurde mal gefragt, was denn typisch für einen Rowohlt- Autor sei. Ernst Rowohlt dachte kurz nach und sagte: Rowohlt-Autoren rauchen und trinken.

Harry sollte den Verlag übernehmen und wurde zum Konkurrenten Suhrkamp geschickt, aber Harry hat sich für die andere Seite entschieden und angefangen zu schreiben. Rowohlts Bruder, der den Verlag dann weiterführte, stand bei einer Konferenz mal mit offenem Hosenstall da. Als er endlich kapiert hatte, was ihm alle Anwesenden nonverbal andeuteten, machte er den Reißverschluss zu und sagte: "Na gut, wenn kein Interesse besteht."

Zwischendurch erfahren wir noch, dass Harry Rowohlt für die Bundeswehr untauglich war. Dabei wäre er so gerne zur Marine gegangen und hätte alles nach drüben, in die DDR verraten. Zum Beispiel, dass links backbord heißt, und rechts steuerbord. Aber zum Spion hat es nicht gereicht. Trotzdem vermutet Rowohlt, dass er in irgendeiner Stasi Akte als IM "Dödel" geführt wird.

Sein Geld hat Harry Rowohlt mit Filmkritiken verdient, oder mit Kolumnen in der "Zeit", mit so tollen Titeln wie: "Hippie Lehmann, die Sofa-Schnute".