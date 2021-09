50 Jahre DDR-Geschichte

Urgroßvater Wilhelm hat mal wieder Geburtstag, und alle sind da. Seine Familienangehörigen, die Nachbarn und natürlich die Funktionäre der DDR-Staatspartei SED. Schließlich ist Wilhelm ein ehrwürdiges Parteimitglied, und es ist sein Neunzigster.

Und wieder findet ein unglaublich langweiliges Ritual statt, die Beobachterin ist Schwiegertochter Irina. Jedes Jahr bekam er irgendeinen Orden verliehen. Jedes Jahr wurden irgendwelche Reden gehalten. Und jedes Jahr war Wilhelm, so schien es Irina, von noch mehr Schranzen umgeben, sie vermehrten sich, eine Art Zwergengeschlecht, lauter Leute in speckig-grauen Anzügen, die immerzu lachten.

Aber es ist klar, dass die Parteifunktionäre nicht mehr lange lachen. Die DDR liegt in ihren letzten Atemzügen, denn es ist der 1. Oktober 1989. 5 Wochen später wird die Mauer fallen. Der Geburtstag von Wilhelm ist eine Art Totentanz. Und außerdem eine Schlüsselszene im Roman. Der Geburtstag wird im Verlauf der Geschichte von sechs verschiedenen Familienmitgliedern beschrieben. Von Irina, ihrer russischen Mutter Nadjeshda, von Irinas Mann Kurt, von Wilhelms Frau Charlotte, von Wilhelm selbst und vom 12jährigen Enkel Markus. Mir hat es viel Spaß gemacht, diese Puzzlestücke unterschiedlicher Perspektiven zusammenzusetzen und langsam herauszufinden, was an diesem Geburtstag alles passiert.

Ein Familienmitglied ist übrigens nicht dabei - Alexander ist in den Westen geflohen. Anders als sein Vater Kurt, der sich in der DDR eingerichtet hat, hält Alexander es einfach nicht mehr aus im Arbeiter- und Bauernstaat. Und Enkel Markus, das wird später erzählt, interessiert das alles gar nicht mehr, Politik, die DDR, was daraus geworden ist. Er nimmt Drogen und hängt in Technoclubs ab.