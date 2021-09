Let's Go Indie Travelling

Manchmal fragt man sich, warum man nicht selbst auf so eine grandiose Idee gekommen ist. Anstatt den üblichen sogenannten Insider-Reiseführer abzuliefern, der die immergleichen Touri-Spots auflistet, haben die beiden Autoren Manuel Schreiner und Mirjam Kolb einen ganz anderen Weg gewählt. Für ihren Indie Travel Guide UK & Europa haben sie mit den Leuten gesprochen, die sich auskennen: Insgesamt 80 Indie-Bands von den Kaiser Chiefs über Maximo Park und Kettcar bis zu den Sportfreunden Stiller habe ihre Tipps zu ihrer Stadt abgeliefert. Einfach, aber genial. Und das Schöne ist, es funktioniert.

Egal ob Kneipen, Bars, Cafés, Restaurants, Clubs, Theater, Platten- oder Klamottenläden, diese Tipps können nur diejenigen liefern, die auch in selbiger Stadt leben oder sogar dort aufgewachsen sind. Natürlich sind auch Städte aus SWR3-Land mit dabei. Zum Beispiel Freiburg im Breisgau, vorgestellt von der Band Tele. Sänger Francesco Wilking schickt uns für ein Bier ins "Swamp", falls wir Hunger haben ins Gasthaus "Zum Ochsen" und für gute Indie-Platten ins "Flight 13". Mit Suzie Kerstgens, der Sängerin von Klee, gehen wir in Köln in die Szene-Kneipe "Six Pack", Schuhe kaufen wir im "Vibes", den besten Konzerten lauschen wir im "Gebäude 9" und schlafen tun wir im Mini-Hotel "Marsil". Der Indie Travel Guide ist aufgebaut in West- und Süd-Europa, die Britischen Inseln und Skandinavien. Schöne Bilder, Internet-Links, ein modernes und übersichtliches Layout sowie ein intelligent strukturierter Index sind bei diesem Buch selbstverständlich.