Dan Browns Symbolforscher Robert Langdon ist zurück. In Inferno hat er es nicht mit mörderischen Kulten oder geheimen Bruderschaften zu tun. Diesmal muss er die ganze Welt vor teuflischen Viren retten. Und dafür wieder ein Rätsel knacken.

Er ist der Indiana Jones unter den Symbolforschern: Professor Robert Langdon aus Harvard. Diesmal hat er es nicht mit mörderischen Kulten, geheimen Bruderschaften oder klerikalen Verschwörungen zu tun, sondern mit dem apokalyptischen Plan eines Einzelnen, der die Welt komplett verändern will.

Los geht's mit Professor Langdon, der sein Gedächtnis verloren hat und in einem Krankenhaus erwacht. Er glaubt in den USA zu sein, ist aber in Wirklichkeit in Florenz. Und noch bevor der Leser überhaupt Luft holen kann, wird Langdon von Geheimpolizisten und Killern verfolgt, ohne dass er weiß warum.

Die Jagd beginnt in Florenz, geht weiter nach Venedig und endet schließlich in Istanbul. Und dabei dreht sich alles irgendwie um Dante Alighieris uralte Schrift "Die göttliche Komödie". Ein Buch, in dem es um eine Reise in die Hölle geht. Diese erlebt Professor Langdon höchst real. Denn ein Wahnsinniger hat in uralten Texten, Masken und Bildern Hinweise darauf versteckt, an welchem Ort er ein teuflisches Virus deponiert hat, das er an einem bestimmten Datum freisetzen will. Damit will er das Problem der Überbevölkerung zu lösen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. So wie in allen Büchern von Dan Brown.

Auch sein neuester Roman ist sowas wie eine mörderische Schnitzeljagd, bei der der Leser zwischendurch immer wieder mit Wissenshäppchen über wahre historische Figuren und Ereignisse gefüttert wird. Das Tempo ist atemberaubend. Beinahe jedes Kapitel endet damit, dass sich unser Held in einer ausweglosen Situation befindet. Und es ist immer wieder aufregend mitzukriegen, wie er seinen Kopf in allerletzter Sekunde aus der Schlinge zieht.

Das irrsinnige Tempo, in dem die Story erzählt wird, lässt einen gar nicht erst darüber nachdenken, ob das eine oder andere denn nicht völlig unglaubwürdig ist. Wen interessiert bei so viel Abenteuer und Action schnöde Logik. Es stimmt: Dan Brown schreibt im Grunde immer dasselbe - aber das macht er einfach richtig gut. Er weiß wie Spannung und Suspense aufgebaut wird und präsentiert stets zur richtigen Zeit ungewöhnliche Wendungen. Auch der Verräter in den eigenen Reihen ist wieder mit dabei.

Das alles ist weder literarisch anspruchsvoll noch sonderlich originell. Aber es ist einfach verdammt spannend. Ich habe Inferno in einem Zug durchgelesen und mich keine Sekunde gelangweilt. Die perfekte Lektüre für den Strand-Urlaub.