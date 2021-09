Jetzt auch als Taschenbuch erhältlich

Bei vielen großen Bands im Popbusiness gibt es meistens auch den Typ "Still, unauffällig, zurückhaltend". Bei den Beatles war das George Harrison, bei U2 ist es Adam Clayton, bei den Rolling Stones Charlie Watts und bei Pink Floyd ist es Nick Mason, der Schlagzeuger. Nur er hat die fast vierzigjährige Geschichte der Band vollständig miterlebt. Die Höhen und die Tiefen, die Exzesse und Erfolge. Jetzt ist seine Sicht der Dinge erschienen, 400 Seiten dick und mit jeder Menge toller Bilder gespickt. Und um es gleich vorweg zu nehmen. "Inside Out: Mein Persönliches Portrait von Pink Floyd" ist jeden Cent wert. Pink Floyd: das ist "Another brick in the wall", "Dark side of the moon" oder "Wish you were here", Songs und Alben, die die Popgeschichte bereichert und geprägt haben. Pink Floyd steht aber auch für Größenwahnsinn, riesige aufblasbare Schweine und die Egos von Roger Waters und David Gilmour. Nick Mason hat sich das alles in Ruhe von seinem Schlagzeugsitz angeschaut, hat gesammelt, aufgeschrieben und blickt jetzt zurück. Ohne Pathos, dafür aber mit feiner Ironie. Rausgekommen ist dabei ein wunderbares Buch über die Geschichte einer der interessantesten Bands im Popbusiness. Unterhaltsam, witzig und unheimlich facettenreich ist es geworden, keine langweiligen Memoiren, eher kurzweilige Anekdoten. So zum Beispiel als Roger Waters hinter der Bühne Janis Joplin eine Flasche Schnaps für ein Schlückchen ausgeliehen hat. Die Flasche kam natürlich völlig leer zurück. Oder wie vor der ersten US-Tour der dortige Veranstalter dem Bandmanager wie selbstverständlich eine Pistole aushändigte. Man weiß ja nie was passieren kann in Amerika. In der deutschen Ausgabe ist noch ein Kapitel über Pink Floyds legendären und einmaligen Comeback Auftritt beim Live 8 Konzert in London angehängt, als plötzlich aller Streit zwischen Gilmour und Waters bedeutungslos geworden war angesichts der Dimensionen und Botschaften von Live 8.