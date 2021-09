Egozentrisch und amüsant

Jeder von uns hat doch diese Fragen schon mal beantwortet: "Welche Schallplatte oder CD hast du dir als erstes gekauft?" Bei welchem Song hast du zum ersten Mal geküsst?" "Welches ist dein absolutes Lieblingslied beim Autofahren?" Dank Technologien wie dem MP3-Player ist es heutzutage möglich, die Antworten darauf gleich mit Audio-Beispiel zu geben. "Hör mal, hab ich hier abgespeichert "

Dylan Jones, in England ein bekannter Pop-Journalist, beschreibt in "Ipod also bin ich" leicht egozentrisch, aber sehr amüsant, wie der MP3-Player sein Leben verändert hat. Wie er versucht, all seine musikalischen Erinnerungen in eine nur wenige cm große Plastik-Kiste zu packen.

Viele Geschichten aus seinem Leben wechseln sich ab mit Informationen über die Entwicklung des Ipod im Apple-Hauptquartier in Kalifornien, die aber wirklich mit viel Unterhaltungswert geliefert werden. Besonderes Highlight: Die Playlisten, die der Autor am Ende des Buches zusammen gestellt hat.

Bei "50 David-Bowie-Songs", den "50 besten Cover-Versionen", den "besten Chillout-Lounge-Tracks aller Zeiten", der Playlist "Sündiges Vergnügen", natürlich den "50 ultimativen Rocksongs zum Autofahren" oder auch den "100 Titeln, die man unbedingt haben muss" ertappt man sich immer wieder dabei, wie man mit der eigenen Musiksammlung und dem eigenen Geschmack abgleicht.