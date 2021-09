Von Atombomben und Killern

Eigentlich geht es um eine Atombombe, die zwei russische Waffenschieber unwissentlich an einen Unsympathen verscherbeln, der damit seine Firma in die Luft sprengen will. Dazu kommt es aber nicht, die Bombe wird von zwei debilen Kleinganoven geklaut, die wiederum denken, sie haben jede Menge Geld im Koffer und sich folgerichtig damit schnellstens auf die Bahamas absetzen wollen.

Es geht aber auch um Matt, der an seiner Highschoool bei einem Mörderspiel mitmacht und deshalb der schönen Jenny mit einer Wasserpistole auflauert. Bevor er sie allerdings nass machen kann, gerät er mit seinem Freund in eine echte Schießerei. Und somit geht es auch um zwei Profikiller aus einem Vorort von New Jersey, die ihren Auftrag leider nicht ausführen können, und deshalb nie wieder einen Job in Miami annehmen werden.

Dann geht es noch um Puggy, einem Penner, der sich mit Kisten-schleppen sein Bier verdient - mit der letzten Kiste hat er allerdings Pech, da ist nämlich eine Atombombe drin. Und es geht um Roger (einen Hund), und seine Erzfeindin (eine Kröte). Was Roger angeht, muss ich mal kurz aus dem Buch zitieren: "Roger war das Zufallsprodukt und das vorläufige Endresultat einer langen Kette von planlosem, hastigem Hundesex. Er hatte den Hängebauch eines Beagles, die spitzen Ohren eines Schäferhundes, den Enthusiasmus eines Labradors, den Stummelschwanz eines Boxers und den Intelligenzquotienten einer Stange Sellerie."

Schräge Typen und Slapstick"

Natürlich geht es auch um eine gutaussehende intelligente Polizistin und ihren halbdoofen aber gut gebauten Partner. Für den endet die Geschichte mitten auf der Straße, angekettet an einem Regal an dessen anderer Seite ein sabbernder Unsympath hängt.