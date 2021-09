Bindungsängste erkennen und bewältigen

Sonja lernt auf einer Party Peter kennen, der nicht unbedingt ihr Typ ist, der sich aber sehr für sie interessiert. Die beiden tauschen Telefonnummern aus, verabreden sich mehrfach und immer ist es so, dass die Bemühungen eher bei Peter liegen als bei Sonja, die immer noch nicht richtig weiß, ob sie ihn gut findet oder nicht. Und irgendwann machts bei ihr PENG und sie merkt: Oh Hoppla, ich hab mich ja in Peter verliebt. Eigentlich könnte dann ja alles schön ausgeglichen sein, denkt man. Sonja ruft jetzt auch oft bei Peter an, will ihn sehen, bemüht sich also genauso um ihn wie er sich vorher um sie. Und ganz eigenartig - plötzlich hat er immer weniger Zeit für sie. Er sagt, er meldet sich und tut es dann doch nicht, und irgendwann fragt sie ihn, was denn eigentlich los sei. Peter druckst herum und sagt, er sei noch nicht so weit und er würde das alles gern lockerer sehen und er brauche da etwas Zeit.

Sonja ist total verwirrt und kann das alles nicht verstehen ? ER war doch immer derjenige, der was von IHR wollte und dann als es bei ihr auch gefunkt hatte, zieht er sich auf einmal zurück. Und jetzt fängt Sonja an sich zu fragen: was hab ich falsch gemacht, passe ich doch nicht zu ihm ?