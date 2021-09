Verrückter Science-Fiction-Roman

Vlad Taltos ist ein Mensch wie du und ich. Er hat eine liebevolle gutaussehende Frau, wenn man mal davon absieht, dass sie ihn beim ersten Treffen aus beruflichen Gründen umbringen wollte. Er hat ein niedliches Haustier, wenn man mal davon absieht, dass er sich bei dessen Erziehung mehrmals vergiften lassen musste. Und er hat ein Büro mit ambitionierten Mitarbeitern, wenn man mal davon absieht, dass es sich dabei um eine Berufskiller-Agentur handelt.

Normalerweise hat Vlad auch einen guten Riecher, was die Aufträge angeht, die er so annimmt, aber diesmal hat er ganz tief in den Misthaufen gegriffen. Für viel Geld soll er einen mächtigen Politiker töten. Der Haken: Der Mord muss ziemlich schnell passieren - quasi vorgestern. Und da hat er ich auf was eingelassen, denn der Politiker hat sich bereits in einer Festung in Sicherheit gebracht - und da ist ausgerechnet ein guter Freund von Vlad der Hausherr. Die Frage ist jetzt: Wie kann er den Typen um die Ecke bringen, ohne dabei einen Krieg mit den Dragara anzuzetteln. "Mit wem?"

Ach, hatte ich das noch nicht erwähnt? Jhereg ist natürlich ein Science-Fiction Roman. Unser Held Vlad ist zwar ein Mensch, in der Stadt der Dragarer allerdings eine Ausnahme. Die Dragarer sind erstens größer als Menschen, zweitens werden sie um einiges älter - so 1000 Jahre etwa, und drittens halten sie eigentlich ziemlich wenig von Menschen. Es sei denn sie sind so fähige Killer wie Vlad.

Sein vorhin erwähntes Haustier ist übrigens ein Drache namens Loiosch, der nicht nur extrem giftig ist, sondern auch noch einen ausgesprochen schwarzen Humor hat. Und das mit dem ersten Zusammentreffen mit seiner Frau Das hat Vlad damals nicht überlebt - sie ist nämlich noch besser im Morden als er. Glücklicherweise kann man in Vlads Welt aber jemanden wiederbeleben. Man braucht nur Geld und einen fähigen Zauberer.

Ungewöhnlicher Autor