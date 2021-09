John Peel - einfach a guter Kerl

Sich selbst in seinen Memoiren als "einflussreichster DJ der Welt" zu bezeichnen, mag auf den ersten Blick ziemlich eingebildet sein, die Wahrheit aber ist: Es stimmt. Außerdem heißt der Untertitel im englischen Original etwas bescheidener: "Margrave of the Marshes", also der "Markgraf aus den Sümpfen", erst der deutsche Verlag hat daraus "Memoiren des einflussreichsten DJs der Welt" gemacht. Trotzdem: John Peel war einzigartig, hat Generationen von Radiohörern in seinen Bann gezogen und Dutzende von Bands und Künstler durch seine Sendungen berühmt gemacht. Zum Beispiel Pink Floyd, The Smiths, P.J. Harvey, New Order, Nirvana oder David Bowie.

John Peel hat schon Reggae, Hiphop und Punk in seinen Sendungen gespielt, als noch kaum einer wusste, was Reggae, Hiphop oder Punk überhaupt sind. 85 Prozent der Songs, die er spielte, liefen vorher noch nie im Radio. "Vielleicht ist es möglich, aus seiner Vorliebe für lärmige Schallplatten und seinem Hang zu überlangen, humorigen Aufsätzen eine Art Albtraumkarriere zu basteln", zitiert John Peel seinen ersten Schulleiter über seine besonderen Talente. Täglich bekam er ca. 250 Demotapes von Bands, die hofften, einmal von ihm gespielt zu werden. "Er konnte nie etwas wegwerfen. Wir haben keine Ahnung, was wir mit den Stapeln von Demos machen sollen, die sich in sämtlichen Ecken auftürmen. ‚Darunter könnte ein zweiter Elvis stecken’, hören wir ihn noch immer sagen", erzählt eines der vier Kinder von John Peel im Vorwort.

Die über 500-seitige Autobiographie ist nur zur Hälfte von John Peel selbst geschrieben, mitten in den Arbeiten starb er völlig überraschend während einer Dienstreise nach Peru mit 65 Jahren an einem Herzinfarkt. Jahrzehntelang hatten ihn verschiedene Verlage bekniet, doch endlich seine Erinnerungen aufzuschreiben, erst spät ließ er sich dann von einem millionenschweren Angebot überzeugen. Die zweite Hälfte des Buches mussten deshalb seine Frau Sheila und seine Kinder vollenden. Auch wenn die sich alle Mühe gegeben haben, das Beste aus dieser undankbaren Situation zu machen und John Peel auf der einen Seite als absoluten Familienmenschen und auf der anderen Seite als fanatischen Workaholic darstellen, ist der erste Teil doch der klar bessere.