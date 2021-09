Jonathan Strange & Mr. Norrell: 1000 Seiten lesen sich weg wie nix!

Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es in England nur noch theoretische Zauberer. Also ältere Herren, die sich regelmäßig treffen um über Zauberei zu reden, selbst aber nicht zaubern, weil sie es schlicht nicht können. Bis aus der tiefsten Provinz ein Mr. Norrell auftaucht, ein paar alte Steinfiguren an einer Kirche zum sprechen bringt und damit der erste neuzeitliche Zauberer Englands wird. Mr. Norrell geht nach London, erweckt die tote Frau eines wichtigen Regierungsbeamten wieder zum Leben und schon ist die feine Londoner Gesellschaft völlig aus dem Häuschen. Ein echter Zauberer - so was hat es in England seit den Zeiten des berühmten Rabenkönigs nicht mehr gegeben. Der in England übrigens noch sehr verehrt wird und nicht nur die Menschen, sondern auch die Elfen regiert hat.

Damen werden von Elfen verschleppt

Einer seiner Bewunderer ist Jonathan Strange - auch ein echter Zauberer - der kurz nach Mr. Norrell in London auftaucht. Zunächst verstehen sich die beiden ziemlich gut, Mr. Norrell bildet Strange auch aus, aber später zerstreiten sie sich, weil sie eine unterschiedliche Meinung zum Rabenkönig und der alten Elfenmagie haben. Jonathan Strange ist eher der Macher, also er hilft den Engländern im Krieg gegen Napoleon, Mr. Norrell bleibt der Theoretiker und kauft jedes Zauberbuch in England auf, damit es kein anderer kriegt. Und obwohl er gegen jede Elfenmagie ist, hat er doch einen Elfen losgelassen, der für die Verschleppung mehrerer Damen verantwortlich ist - unter anderem der Frau von Jonathan Strange.