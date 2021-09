Wie ein tiefer Traum: "Kafka am Strand"

Keine Angst: "Kafka am Strand" hat nichts mit psychosozialer Komponente und Literaturkritik zu tun. Kafka Tamura ist der Name des 15-jährigen Helden, der von zu Hause abhaut, um sich in einer kleinen abgelegenen Privatbibliothek zu verstecken und durch die Weltliteratur zu lesen. Wie sich das für einen pubertierenden Jugendlichen gehört, hat das was mit der Suche nach dem Sinn des Lebens, aber auch mit seinen erotischen Träumen zu tun, denn Kafka verliebt sich in die Bibliotheksleiterin Saeki.

Bis hierhin klingt's langweilig oder? Parallel zu dieser Geschichte wird aber das Leben vom alten Nakata erzählt: Seit einem unerklärlichen Ereignis gegen Ende des zweiten Weltkriegs tickt Nakata nicht mehr richtig. Dafür kann er mit Katzen sprechen und Makrelen vom Himmel regnen lassen. Und beide - der Junge und Nakata haben offenbar was mit dem Mord an Kafkas Vater zu tun, obwohl sie sich erstens nicht kennen und zweitens während des Mordes hunderte Kilometer vom Tatort entfernt sind. Gleichzeitig dämmert es Kafka, dass es sich bei der geliebten Saeki um seine vor Jahrzehnten verschwundene Mutter handelt.