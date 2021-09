Das Leben als Brettspiel

Die Geschichte spielt nicht auf Kamtschatka, dieser russischen Halbinsel, sondern in Argentinien, Mitte der siebziger Jahre. Ein regimekritischer Anwalt flieht mit seiner Familie vor der Militärdiktatur aus Buenos Aires in ein kleines Landhaus. Von dort aus kämpft er zusammen mit seiner Frau weiter im Untergrund. Davon sollen seine beiden Söhne möglichst wenig mitbekommen, die einzige Ansage der Eltern: Die Jungs müssen eine andere Identität annehmen und dürfen gegenüber Fremden nichts über ihr altes Leben sagen.

Erzählt wird das alles aus der Sicht des 10jährigen Harry, der zu jung ist, um die Gefahr für seine Eltern zu verstehen, und zu alt, um sie zu ignorieren. Die unterschwellige Angst bleibt im Hintergrund, andere Dinge sind für die Brüder viel wichtiger. Der Verlust eines Plüsch-Goofys, Kröten, die vor dem Ertrinken gerettet werden müssen und der Versuch, so lange wie möglich die Luft anzuhalten, um irgendwann mal so berühmt zu sein wie der große Entfesselungskünstler Houdini. Und während Harry und sein Bruder sich phantasiereich durch ihren neuen Zwangs-Alltag spielen, kämpfen ihre Eltern ums Überleben. Das Faszinierende an diesem Roman ist die Perspektive, durch die Gewalt und Terror des Regimes fast vollständig ausgeblendet werden. Es fließt kein Tropfen Blut, auch wenn die Jagd auf die Eltern in jeder Zeile mitschwingt. Da wird nichts verniedlicht, Angst und Bedrohung spielen nur auf einer anderen Ebene. Da Harry zum Beispiel mit niemandem über seine Situation reden kann freundet er sich mit Senor Globulito an - dem Schulskelett aus dem Bio-Unterricht - der sagt wenigstens nichts weiter, wenn man ihm was anvertraut.