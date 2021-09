Bitte nennt mich nie wieder eine Elfe!

Als Journalist an verlässliche Informationen über das Privatleben von Kate Bush ranzukommen, ist ungefähr so einfach wie in Fort Knox eben mal die Goldreserven einzupacken. Nur ein Beispiel: Kate Bush hatte ihren Sohn Bertie schon anderthalb Jahre, bevor irgendjemand in den Medien davon auch nur die leiseste Ahnung hatte. Wie sie es schafft, ihr Privatleben so konsequent für sich zu behalten, ist nur eines ihrer zahlreichen Geheimnisse. Jetzt gibt es wieder mal eine Biografie zum Thema Kate Bush und der britische Journalist und Autor Rob Jovanovic hat erst gar nicht versucht, irgendwelche Skandale, sensationelle Enthüllungen oder anderen Klatsch in den Mittelpunkt seines Buches zu stellen. Vielleicht auch deshalb, weil er keine hatte und es keine gab. Ein Interview mit Kate Bush hat er übrigens auch nicht bekommen, wie er im Vorwort erzählt, aber da ging es ihm wie vielen anderen traurigen Musikjournalisten vor und nach ihm auch.

Jovanovic unterhielt sich dafür mit Produzenten, Tontechnikern und Musikern von Kate Bush. Fünfzehn Jahre lang, zwischen Ende der 70er und Anfang der 90er Jahre, beherrschte sie die englische Musikszene wie kaum eine Künstlerin vor ihr, nur um kurz darauf für zwölf Jahre vollkommen in der Versenkung zu verschwinden, um dann wie aus dem Nichts plötzlich ein neues Album zu präsentieren.

Aber fangen wir ganz vorne an, denn die Karriere von Kate Bush beginnt mit "Wuthering Heights". "Es ist ein großartiger Titel, der sich ganz vehement allem entgegenstellte, was zu dieser Zeit angesagt war. (...) Entweder es wird ein Riesenerfolg, oder aber es wird sang- und klanglos untergehen. Platz 1 war natürlich trotzdem ein Riesending", sagte Gitarrist Ian Bairnson. Neben der Musik liebte Kate vor allem das Tanzen, neben Klavier- und Geigenunterricht hatte sie schon als Kind Ballettstunden. Zu einem guten Song gehörte für sie deshalb auch immer die visuelle Umsetzung der Geschichte, die sie erzählen wollte. Im Zeitalter von MTV waren ihre Videos mit die besten, die damals gedreht wurden. Legendär waren zum Beispiel die Regenmaschine in "Cloudbusting" oder ihr Ausdruckstanz in "Wuthering Heights".

Egal ob es um ihre Songs, ihre Beziehungen, ihre Probleme oder ihre Hobbys geht, Rob Jovanovic erzählt die Geschichte von Kate Bushs Leben so liebevoll, detailreich und interessant, dass jede Seite dieses Buches großen Spaß macht. Immer vorausgesetzt, dass man etwas mit der Musik von Kate Bush anfangen kann. Denn darum geht es ja hauptsächlich. Das aber reicht locker für 230 spannende Seiten inklusive einer der ausführlichsten Diskografien, die ich jemals gesehen habe. Dafür lassen sich ihre Live-Auftritte auf gerade mal dünnen zwei Seiten auflisten. Eine Tour und ein paar Benefizauftritte in 30 Jahren spricht Bände über ihre Hassliebe zu Live-Konzerten. Am Anfang des Buches findet man ein Zitat von Kate Bush, das wunderbar all das zusammenfasst, was diese einzigartige Künstlerin ausmacht: "Bitte nennt mich nie wieder die Arzttochter aus Kent und bitte nennt mich nie wieder eine Elfe. Das macht mich krank. Ich bin keine Elfe, ich bin eine Frau. Ich bin nicht so furchtbar lieb und gut, wie man mich immer darstellt." Sorry Kate, aber etwas anderes kennen wir leider nicht von dir!