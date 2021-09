Das perfekte Buch, um die nächste Vorlesung sausen zu lassen

In diesem Buch geht es um Brian, der seine Geschichte erzählt. Brian ist ein ganz normaler englischer Abiturient, hat Pickel und hört gern Kate Bush. Die Geschichte spielt in den 80ern, und Brian liebt eine Fernsehsendung - so in etwa wie bei uns die Quizsendung mit Jörg Pilawa, nur mit ratenden Studentengruppen. Brians Leben verändert sich gerade sehr, er zieht von zu Hause in ein Studentenwohnheim und fängt ein Studium an.