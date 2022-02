Keiths Probleme im Jenseits ist ein faszinierender, philosophischer und äußerst unterhaltsamer Roman über das Leben, die Liebe und den Rock’n‘Roll sagt SWR3-Musikredakteur Matthias Kugler.

Auch wenn man es nicht wahrhaben will, egal, ob man die Rolling Stones im allgemeinen und Keith Richards im Besonderen mag oder nicht mag - dieser legendäre Gitarrist, der aussieht, als habe er sieben Leben gelebt und der wahrscheinlich so viel Whiskey trinkt, wie wir Wasser, wird irgendwann sterben wie wir alle.

Was aber ist, wenn er gar nicht gestorben ist, ihn aber alle für tot halten und keiner erfahren darf, dass er noch lebt? Diese Tatsache muss zwangsläufig zu diversen Verwerfungen, Chaos und Katastrophen führen. Der Schweizer Schriftsteller Linus Reichlin beschreibt genau diese auf wunderbar komische und humorvolle Art in seinem neuen Roman Keiths Probleme im Jenseits.

Ein Wahrscheinlichkeitstheoretiker fliegt nach New York

Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht von Fred Hundt, ein Wahrscheinlichkeitstheoretiker und Autor diverser populärwissenschaftlicher Bücher über genau dieses Thema. Ansonsten ist Fred Lehrer, geschieden und Keyboarder in einer mittelprächtigen Cover-Band. Als er vom Tod seines Idols Keith Richards erfährt, ist er am Boden zerstört. Bis, ja bis sein alter Kumpel Ben Harper anruft. Ben ist Promi-Arzt in Kalifornien und bittet Fred sofort in den Flieger zu steigen und nach New York zu kommen. Es handele sich um eine Angelegenheit von höchster Brisanz, absolutes Stillschweigen sei die einzige Bedingung.

Keith Richards lebt auf einer Insel und alle denken, er sei tot

Kurz darauf landen sie auf einer einsamen Insel, auf der außer ihnen und einer geheimnisvollen Frau namens Lynn Warwick nur noch eine weitere Person lebt: Keith Richards. Aber der ist doch tot, denkt sich Fred. Nein, ist er nicht. Schließlich trifft Fred sein großes Idol, die beiden machen sogar zusammen Musik und schreiben Songs. Und da fängt der Spaß erst so richtig an. Warum will Johnny Depp unbedingt den Totenkopfring von Keith haben? Ist der Tod wirklich das Ende? Und inwiefern ist unsere Existenz von Zufall und Wahrscheinlichkeiten abhängig?

Keiths Probleme im Jenseits ist ein faszinierender, philosophischer und äußerst unterhaltsamer Roman über das Leben, die Liebe und den Rock’n‘Roll. Unbedingt lesen, auch wenn man ganz sicher ist, dass Keith Richards unsterblich ist!