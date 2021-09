Ein unvergesslicher Sommer in Schweden: "Kim Novak badete nie im See Genezareth"

Zwei Jungs verbringen die großen Ferien des Jahres 1962 in einem Sommerhaus an einem kleinen See in Schweden. Einer der beiden, der Erzähler Erik, hat eine schwere Zeit, denn seine Mutter liegt im Sterben. Einzige Lichtblicke für ihn: die große Freiheit dieses Sommers. Und der Besuch, den sein großer Bruder in den Sommerhaus-Nächten bekommt: Es ist Eriks Lehrerin Eva. Die ist so wunderschön, dass das Leben für einen Augenblick stillsteht, wenn sie an normalen Schultagen mit ihrem Mofa auf den Schulhof fährt. Sie sieht aus wie die Filmschauspielerin Kim Novak. Und das Problem ist: Sie hat neben dem großen Bruder noch einen regulären Verlobten: Berra Albertsson, 106facher schwedischer Handball-Nationalspieler, Kampfname Kanonen-Berra. Dieser hat einen legendären Wurfarm und ist ansonsten ein ziemliches Ekel. Bald liegt Kanonen-Berra tot neben seinem Auto.

In dem Buch geht es auch um die Aufklärung dieses Mordes. Aber es geht vor allem darum, dass Erwachsenwerden für einen Jungen von 14 Jahren ein hartes Stück Arbeit ist. Mit vielen düsteren Gedanken. Der Autor Hakan Nesser ist in Schweden ein Superstar. Und das ist er vollkommen zurecht. Denn er hat eine wunderschöne Art zu schreiben, ganz schlicht und geradeaus. Sehr interessant für mich: Alle Freunde, denen ich das Buch geliehen habe, waren genauso begeistert wie ich. Aber das Ende polarisiert: Alle Frauen sagen: Das ist merkwürdig konstruiert. Alle Männer sagen: Genau so muss das Ende eines großen Buches sein.