Therapie für Hundehasser

Meine Kollegin Stefanie Tücking hat mir dieses Buch gegeben. Steffi hat einen Hund. Ich habe keinen Hund. Ich hab Angst vor Hunden, seit ich von einem Hund gebissen wurde, der nicht beißt. Deshalb dachte ich, vielleicht hilft es ja, wenn ich das "Kleine Konversationslexikon für Haushunde" lese. Mal sehen, was Hunde so reden - in diesem Fall Juli Zehs Mischling Othello. Vielleicht verstehe ich diese bellenden und beißenden Felle dann besser. Und dann hab ich weniger Angst. Aber ein ganzes Buch über Hunde?

Also - ich habe das Buch gelesen und sogar gelacht. Sogar ziemlich oft, muss ich zugeben. Zum Beispiel darüber, wie unter Y wie Yoga die kalifornische Spezialität Doga, Yoga for Dogs, beschrieben wird: Auf dem Kopf stehende Hunde... Oder darüber, wie auf geistreiche Art einfache Begriffe wie "Leine", "Aas", "Biotonne", "Pfui" und "Platz" erklärt werden. Das sind Begriffe, die man erwartet. Am witzigsten sind die unerwarteten. Dabei ist es doch plausibel, dass sich ein Hund köstlich über ein Physikexperiment amüsiert, das unter dem Titel "Schrödingers Katze" weltweit Furore machte. Unter P wie "Planck, Max" macht der schreibende Hund dem Nobelpreisträger der Physik klar, dass er bei seinen bahnbrechenden Experimenten ziemlich umständlich vorgegangen ist. Mit dem Grundlagenversuch "The Vanishing Wurst" ist jeder Haushund schneller. O-Ton: "Man setze einen Haushund in einen beliebigen Raum und lege eine Wurst auf den Tisch. Solange der Versuchsleiter das Geschehen beobachtet, wird die Wurst weiterexistieren. Sobald er wegguckt, kann er sicher sein, dass die Wurst zu existieren aufgehört hat". Auch so kann man beweisen, dass nichts real ist, solange man es nicht beobachtet.

Ich sehe Hunde jetzt mit anderen Augen. Auf meinem letzten Spaziergang meinte ich sogar, dieser sonst so gefährlich aussehende Rottweiler würde mir zuzwinkern. Ich dachte, vielleicht hat er Othellos Buch schon gelesen und weiß: Unter B wie Beißen gibt es keinen Eintrag. Wohl aber unter A wie Angstbeißer.