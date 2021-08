Das Buch ist eine sehr unterhaltsame und auch kluge Kulturgeschichte aus der Küchenperspektive - und wirklich ein tolles Buch für jeden, der sich freiwillig, oft und gerne in der Küche aufhält.

Kochen ist wirklich ein elementares Werk im Sinne des Wortes. Michael Pollan erklärt uns, warum wir kochen, wie wir kochen - und wie uns allein die unterschiedliche Zubereitung unserer Nahrungsmitteln von allen Tieren unterscheidet.

Wie wir Fleisch oder Gemüse oder Brot zubereiten, seit wann und warum wir das so machen, das hat Pollan in vier Kapitel unterteilt - und die benennt er nach den vier Elementen: Da ist erstmal das Feuer - klar: da wird gegrillt. Dann kommt das Wasser - da beschreibt er die elementaren Vorgänge des Kochens oder des Schmorens. Es gibt die Luft - denn erst die macht aus einem Teig ein wundervolles Brot und dann ist da noch die Erde - da geht es um die Fermentation, um das Gären von Kraut oder ähnlichem bis hin zum Bier.

Und das Alles ist gar nicht so wissenschaftlich abgedreht, wie es sich anhört. Michael Pollan stellt immer wieder sehr interessante Menschen vor, die sich das perfekte Barbecue, das perfekte Brot oder das ultimative Bier zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben. Da sind jede Menge Verrückte dabei - und die machen diese ganzen Geschichten rund ums Kochen dann auch so lebendig.

Also: nichts weniger als eine sehr unterhaltsame und auch kluge Kulturgeschichte aus der Küchenperspektive - und wirklich ein tolles Buch für jeden, der sich freiwillig, oft und gerne in der Küche aufhält.