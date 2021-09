Ein Buch, das bei mir ständig wechselnde Gefühle ausgelöst hat. Mal Zuneigung, mal Ekel, mal tiefe Trauer und mich immer wieder dazu gebracht hat, mich selbst zu hinterfragen. Spannend, aber aufwühlend!

Wie viel Leid und Demütigung kann ein Mensch ertragen, bevor er selbst zum Täter wird? Bevor von der eigentlichen Seele nichts mehr übrig ist? Erwarten Sie keine Antwort auf diese Frage, wenn Sie „Krähenmädchen“? lesen, die kommt nicht. (Vielleicht gibt es aber einfach auch keine.) Aber stellen Sie sich auf eine fast rücksichtslose Betrachtung der Konsequenzen von jahrelangen Misshandlungen ein. Wem kann man vertrauen? Und wie viele Seiten kann EIN Mensch haben?

Gnadenlos ehrlicher Schwedenkrimi

Kriminalkommissarin Jeanette Kihlberg und Kinderpsychologin Sofia Zetterlund lernen sich bei Mordermittlungen in Stockholm kennen. Sofia ist Expertin für traumatisierte Kinder mit multiplen Persönlichkeitsstörungen. Einer ihrer Patienten wird misshandelt und bestialisch ermordert in einem Gebüsch in der Stadt gefunden. Und er ist nicht ihre einzige Verbindung zum Fall...

