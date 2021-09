Dieser Kühn war mir sofort sympathisch, weil er sich bemüht und trotzdem scheitert. Weil alles gut machen will und dann in der Neubausiedlung stecken bleibt. Jan Weiler selbst sagt: Es geht um die ständig wachsende Überforderung von Menschen im Alltag.

Jan Weiler kennen und lieben wir seit seinem großen Buch-Erfolg „Maria, ihm schmeckts nicht“, wurde ja auch mit Christian Ulmen in der Hauptrolle verfilmt. Genau das passiert gerade mit dem Nachfolgerbuch „Antonio im Wunderland“. Seitdem hat Jan Weiler mit seinen Kolumnen und Büchern zum „Pubertier“ staunend erzählt, was bei ihm zu Hause los ist, mit zwei pubertierenden Kindern. Jetzt hat er etwas ganz anderes geschrieben, einen Kriminalroman um Kommissar Martin Kühn, der in München einige Verbrechen aufdecken muss.

Denn - nix stimmt mehr in der Neubausiedlung. Ein Mädchen verschwindet, ein alter Mann wird erstochen hinter einer Böschung gefunden, gleich hinter dem Haus von Kommissar Kühn. Der hat noch andere Probleme – in seiner Ehe läuft immer alles gleich ab, er träumt von der rothaarigen Nachbarin. Sein Sohn spricht nicht mehr mit ihm und schließt sich rechten Gruppen an, seine Tochter wünscht sich ein Pony, das er nicht bezahlen kann. Genauso wenig wie ein neues Auto, das muss er sich schon mal von seinem mysteriösen Nachbarn leihen, mit dem er abends beim Bier durch die Hecken spricht. Und dann sind da noch merkwürdige Flecken im Keller, die auf giftigen Grund und Boden hinweisen und auf eine ganz andere, alte Geschichte.

Ein ganz normaler Kommissar

Klingt wie ein durchschnittlicher Roman mit einem durchschnittlichen Kommissar, aber genau das will Jan Weiler und das kann er sehr gut. Sich im Mittelmäßigen genau umgucken. Beschreiben, wie sich Kommissar Kühn mit Mitte 40 fühlt. Dem ständig Gedanken im Kopf rumgehen, bis er einen Burnout vermutet. Der gut ist im Ermitteln, weil er sich in die ebenfalls durchschnittlichen Täter so gut rein denken kann. Und der trotzdem auf einem kaputten Bürostuhl sitzt, seit Jahren.

Dieser Kühn war mir sofort sympathisch, weil er sich bemüht und trotzdem scheitert. Weil er so menschlich rüberkommt, alles gut machen will und dann in der Neubausiedlung stecken bleibt. Er hat etwas Trauriges, Jan Weiler selbst sagt: Es geht um die ständig wachsende Überforderung von Menschen im Alltag. Deshalb war er der Meinung, einen Gesellschaftsroman zu schreiben. Bis ihm sein Verleger sagte: Es gibt einen Toten, einen Täter, einen Polizisten. Das ist ein Krimi. Es ist beides. Und auf jeden Fall flott zu lesen. Und Jan Weiler verrät auch, woher er den schönen durchschnittlichen Namen Martin Kühn her hat: Von einem alten Schulfreund.