Als Kylie Monogue noch wie eine Vorortfriseuse aussah

William Baker ist nicht nur seit mehr als zehn Jahren einer der besten Freunde von Kylie, nebenbei ist er auch ihr Stylist und für viele ihrer atembraubenden Outfits zuständig. Kylie selbst besteht darauf, dass dieses Buch keine Autobiografie ist. Es gibt zwar jede Menge Anekdoten aus Kylies Leben, aber vor allem erzählt William Baker, wie er Kylie in den 80ern als Charlene in der australischen Soap "Neighbours" das erste Mal sah. Damals sah sie mehr nach Vorortfriseuse als nach Stilikone aus. Aber Mitte der 90er lernte er sie dann kennen, schätzen und lieben. Das Großartigste an diesem Buch sind aber sicherlich die über 300 wunderschönen, zum Teil sehr privaten Fotos dieser großartigen Frau.