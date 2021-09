Porno-Comedy-Musical

Während man die Worte von Lemmy, dem Kultsänger der Metalband Motörhead liest, scheint Lemmy in einer Kneipe zu sitzen mit einem Glas Jackie in der Hand und plaudert über sein Leben. Die Lebensgeschichte von Lemmy liest sich wie ein Porno-Comedy-Musical. Es ist krass. Sex, Drogen, Sex, Drogen, Sex, ach ja und natürlich Musik. Er schreibt so wie er redet und daher liest man das Buch leicht und schnell weg. Schon nach wenigen Seiten hat Lemmy seine Lenden nicht mehr unter Kontrolle und schwängert mit 15 seine ebenfalls 15-jährige Freundin. Wie sollte es anders sein, ist Lemmy kurz vorher aus der Schule geflogen. Aber anstatt die Verantwortung für seinen Sohn Sean zu übernehmen wird er direkt nach der Geburt zur Adoption frei gegeben und bis heute hat er keinen Kontakt zu ihm.

Diese Musikerautobiographie ist voller interessanter Anekdoten. Lemmy erlebt z.B. die Entstehung der Beatles hautnah. Da er es nicht weit bis in den kultigen "Cavern Club" in Liverpool hatte. Der junge Lemmy als Roadie von Jimi Hendrix gearbeitet und der war wohl ein toller Typ. Zumindest ist Lemmy schwer beeindruckt: "Jimi hat fünf Frauen mit in sein Schlafzimmer genommen, man und alle fünf kamen mit einem Lächeln wieder raus..." Da Lemmy über 15 Jahre lang Speed zu sich genommen hat, was jeden Gorilla umgehauen hätte, wollte er sich 1980 sein Blut austauschen lassen, weil das angelblich auch Keith Richards gemacht hätte. Der Arzt schaute sich die Blutwerte von Lemmy an und meinte: "Ihr Blut ist giftig. Sie haben kein menschliches Blut mehr in sich, ihr Blut würde einen normalen Menschen töten..." Lemmy wäre nicht Lemmy, wenn sein Kommentar folgender wäre: "Ich denke mal ich habe mich damit in die Geschichte der Medizin eingetragen..."

Anfang der 90er klingelt das Telefon. Am anderen Ende der Leitung Sharon, die Frau von Ozzy Osbourne: "Ey Lemmy kannst Du für Ozzy ein paar Lieder schreiben?" Lemmy hat für vier Lieder des Albums "No More Tears" die Texte geschrieben. Auch für den Hit von Ozzy "Mama I'm Coming Home". Lemmy muss selbst lachen, als er gesteht, dass er mit diesen vier Liedern für Ozzy mehr Geld verdient hat als mit 15 Jahren Motörhead! Tja auch das ist eine bittere Rock'’n'’Roll Wahrheit.

Auf den knapp 300 Seiten ist Lemmy ehrlich, vor allem seiner Musik gegenüber. "Ace Of Spades" hasst er, aber es sei die Pflicht von Mötorhead dieses Lied auf jedem verdammten Konzert zu spielen. Was Lemmy aber noch mehr nervt als eine leere Flasche Whiskey, sind Fans die auf ihn zukommen mit dem Ruf: "ACE OF SPADES! Alter, ihr wart mal so geil!!" So gibt es kein Autogramm, lieber Lemmy begrüßen mit "Hey wann kommt endlich euer neues Album raus?" und du bekommst nicht nur ein Autogramm, sondern auch bestimmt ein Lächeln einer Legende geschenkt. Lemmy gibt auf der letzten Seite dem Leser noch einen Rat mit auf den Weg: "Es gibt zwei Arten von Menschen, die einen sind für dich, die anderen gegen dich, lern sie zu unterscheiden". Tolles Buch, schnell gelesen und sehr unterhaltend!