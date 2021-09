Nichts für schwache Nerven ...

Gehört ihr auch zu den Menschen, die am liebsten Bücher lesen, die ein Happy End haben? In denen erst jede Menge Probleme gelöst werden müssen, in denen sich menschliche Dramen abspielen und am Ende liegen sich doch alle in den Armen? Wenn ja, dann ist "Leopard" von Jo Nesbø nichts für euch.

In dem Thriller geht´s um den mittlerweile achten Fall für den Osloer Hauptkommissar Harry Hole. Ein Typ, der menschlich so ziemlich alles falsch macht, was geht. Harry Hole ist alles andere als ein Held. Er säuft, nimmt Drogen, er hält sich nie an das, was seine Chefs bei der Kripo in Oslo sagen.

Zu Beginn seines mittlerweile achten Falles - in "Leopard" - geht´s ihm so mies, wie nie zuvor. Er ist in Hong Kong untergetaucht, weil er Liebeskummer hat und das mit Opium betäubt. Außerdem wird er von der Mafia gejagt, weil er Spielschulden hat. Trotzdem ist nach wie vor eine Legende in Oslo, weil er ein brillanter Ermittler ist. Deshalb steht irgendwann eine langbeinige und unglaublich attraktive Kollegin aus Oslo vor ihm. Sie und ihre Kollegen brauchen Harrys Hilfe.

Hole ist erst nur genervt, er lässt sich von der Kollegin aber bequatschen und kommt mit nach Oslo. Dort machen sich die beiden auf die Suche nach dem Serienmörder, kommen sich auch näher und spätestens dann fragt sich mal wieder jeder, der die anderen Fälle von Hole kennt: warum wirkt der Typ auf Frauen so? Er hat ständig rot unterlaufene Augen, sein Kiefer ist nach einer Schlägerei ausgerenkt und er stinkt regelmäßig nach Alkohol. Aber: de Frauen stehen auf ihn und man hat schon die Hoffnung: jetzt bekommt er endlich die Kurve, lässt die Finger vom Alkohol - am Ende kommt´s aber nicht ganz so. Und das ist klasse, an den Hole-Fällen von Jo Nesbø - genau wie die detaillierten Beschreibungen, mit denen der Norweger den Leser direkt in die Geschichte holt - zum Beispiel wenn Harry Hole in eine Lawine gerät. Die Beschreibung hat bei mir solche Beklemmungen ausgelöst, dass ich am Ende froh war, als er da raus war - übrigens eines der wenigen kleinen Happy Ends in dem Buch.