Wenn ihr gerade keine Lust habt, selbst zu lesen oder schon heiser seid vom vielen Vorlesen für die Kids: Online gibts da gerade gute Alternativen. Vor allem für Kinder ist das Angebot groß.

Lesung der Kinderbuchreihe „Magie hoch zwei“ auf Instagram

Schauspielerin Caroline Peters, bekannt zum Beispiel aus der Serie Mord mit Aussicht, liest täglich zwischen 11 und 11:45 Uhr aus der Kinderbuchreihe Magie hoch zwei auf dem Insta-Account carolinepetersliest (in der Instastory).

Am 1.4. um 17 Uhr liest Cornelia Funke aus Das Piratenschwein und Zottelkralle. Cornelia Funke

Bekannte Kinderbuchautorinnen lesen live bei Youtube

SWR und NDR haben gemeinsam mit bekannten Kinderbuchautorinnen und deren Verlagen eine tägliche Lesestunde gestartet: Live gelesen mit... gibts montags bis freitags immer um 16 Uhr im Livestream auf dem Youtube-Kanal SWR Kindernetz Plus. Alle bisherigen Folgen kann man sich da natürlich immer noch ansehen.

Dunja Hayali liest aus ihrem Buch „Haymatland“ vor

Wer neben Lesung auch Diskussion haben möchte, findet was auf dem Instagram-Account von Dunja Hayali: Bei Lesung mit Gequatsche liest die Moderatorin in ihrer Insta-Story regelmäßig aus ihrem Buch Haymatland vor und unterhält sich mit Promis wie Carolin Kebekus oder Cem Özdemir.

Tägliche Poesie vom Star-Trek-Captain

Und dann gibts da noch die tägliche Portion Poesie, vorgetragen von einem Raumschiff-Captain. Patrick Stewart alias Star-Trek-Captain Jean-Luc Picard trägt jeden Abend auf seinem Insta-Account (in der Instastory) ein Sonett von Shakespeare vor. Alles unter dem Motto: A sonnet a day keeps the doctor away (#ASonnetADay).