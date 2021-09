„Letzte Zuflucht“ von Andreas Kammel ist ein etwas anderer Endzeit-Thriller. Es ist der Debüt-Roman eines promovierten Physikers, in dem die Menschheit eine neue Heimat sucht, weil der Rest der Welt bedroht wird.

Auch wenn der Roman „Sanctuary – Letzte Zuflucht“ über 800 Seiten umfasst – Autor Andreas Kammel legt direkt die ersten Wörter so in den Startblock, dass der Wettlauf gegen die Zeit beginnt – für den Protagonisten Christopher und als Leser bin ich ebenfalls von 0 auf 100 mit dabei. Eine komplett schwarze Kugel schwebt in der afrikanischen Savanne.

Barriere überzieht einen ganzen Kontinent

Christopher glaubt seinen Augen noch weniger, als er merkt, wie die Kugel sekündlich größer wird. Zur gleichen Zeit, am anderen Ende der Welt, taucht mitten aus dem Meer ein ganz neuer Kontinent auf – mit kompletter Vegetation. Was nun beginnt, ist ein wirklich rasanter Endzeit-Thriller, denn der kleine Ball wächst und wächst und wird zu einer richtigen Mauer, die ganz Afrika überzieht und die Erde zu überrollen droht. Natürlich erobern China und die USA lieber den neuen Kontinent, anstatt die Krise in Afrika zu lösen.

Fazit

Selbst wenn der Roman hier und da an Handlungsstränge von anderen Endzeitgeschichten (z.B. The Walking Dead) erinnert, verrennt sich der Roman nicht zu lange darin. Die beiden Handlungen werden mit viel Effet erzählt – einmal die Flucht aus Afrika und dann die Eroberung des neuen Kontinents. Die wichtigsten Figuren sind in alle dem Chaos, aber dennoch realistische Charaktere. „Sanctuary – Letzte Zuflucht“ ist ein Roman mit seiner sehr eigener Mischung aus Mystery, Science-Fiction und politischem Thriller, die sich lohnt.