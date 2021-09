Wer das liest, weiß weniger als vorher

Dieses Buch zu lesen schmerzt bei allen, die immer genau Bescheid wissen wollen. Es zeigt nämlich Dinge aus unserem Alltag auf, für die Wissenschaftler eben noch keine eindeutige Erklärung gefunden haben.

Klebeband zum Beispiel. Ist doch logisch, dass das klebt, ist doch Klebstoff drauf... Und so einfach ist eben genau nicht! Zwar kennen Forscher Gründe, warum sich zwei Stoffe durch Klebstoff verbinden oder auch ohne Kleber - wie Frischhaltefolie zum Beispiel. Ungeklärt ist aber die Frage, warum Klebeband sofort und ohne zu trocknen klebt und warum genau sich manches wieder ablösen lässt. So wie ein Gecko, der blitzschnell seine Füße an beliebige Oberflächen klebt und ablöst und wieder klebt... Ebenso ungeklärt: Wie schnurren Katzen? Und vor allem warum? Irgendwo im Hals der Katze wird geschnurrt - darauf konnten sich Wissenschaftler einigen. Und sie tun es mit einer Schnurrfrequenz von 23 bis 31 Hertz... und sie können während sie das machen auch noch miauen. Mehr weiß niemand.

Ein Highlight: Das Kapitel über unangenehme Geräusche. Warum Fingernagel auf Schiefertafel und Aneinanderreiben von Styroporplatten uns nerven... Auch das: Leider ungeklärt. Es gibt also noch viel zu erforschen für Wissenschaftler. Und so solange ihnen das nicht gelingt, werden "unangenehme Geräusche" weiterhin ein Kapitel im Lexikon des Unwissens sein.