Rock'n Roll zum Lesen

Eigentlich ist es ein mittelgroßes Wunder, dass Keith Richards, bald 67 Jahre alt, überhaupt noch unter uns weilt, bei all den Drogen, die der Stones-Gitarrist in seinem Leben eingeworfen hat. Wobei man auch immer dazu sagen muss: Keith Richards ist seit über 30 Jahren clean.

Das zweite Wunder ist aber, dass er sich tatsächlich noch an fast alle wichtigen Ereignisse seiner an Ereignissen so reichen Karriere erinnern kann. Zusammen mit dem US-Journalisten James Fox hat Keith Richards über fünf Jahre an seinen Memoiren gearbeitet, hat alte Notizbücher, Briefe und Tagebücher rausgekramt und buchstäblich in seinen Erinnerungen gewühlt. Angeblich zahlte der Verlag den beiden einen Vorschuss von über sieben Millionen Euro.

Heraus gekommen ist ein über 700 Seiten starkes Buch, das sich liest wie ein Roman: spannend, witzig, ironisch, manchmal aber auch düster, beklemmend und traurig. Bis auf den Beginn des Buches geht Keith Richards chronologisch vor. Aber schon alleine diese Anfangssequenz über eine Episode 1975 in Arkansas ist den Kauf des Buches wert. Sie beschreibt, wie er in einem Auto voller Drogen von der Polizei angehalten wird und wie durch ein Wunder aus dieser Situation auch wieder heil rauskommt. In den Hauptrollen: Keith Richards, die böse Dorfpolizei, ein betrunkener Richter und ein junger Staatsanwalt. Außerdem war es Keith Richards viel zu langweilig, mit dem typischen Satz einzusteigen: "Geboren wurde ich in Dartford."

Wir erfahren in "Life" wie Keith nach dem Stimmbruch aus dem Schulchor fliegt und dem Establishment ewige Rache schwört, wie man Spritzennadeln in einer Hutfeder versteckt und hübsche Groupies als Drogenkuriere einsetzt. Wir lernen wie Stones-Klassiker entstanden sind, wie Keith seine Gitarre stimmt oder wie er Mick Jagger nach der Grundschule jahrelang aus den Augen verloren hatte und 1961 plötzlich an einem Bahnhof in seiner Heimatstadt mit einer Handvoll Chuck-Berry-Platten unterm Arm wieder trifft.

Überhaupt Mick Jagger: wenn man Keith Richards glauben darf, haben sich die beiden geliebt und gehasst, beschimpft und verbrüdert und können noch heute weder ohne noch miteinander. Nicht zu vergessen: zahllose Frauengeschichten. Wobei Sex wohl nie so eine große Rolle für ihn spielte. "Du machst ein bisschen Musik und plötzlich werfen sie sich dir alle an den Hals. Und dann gleich so viele, dass du sie am Ende gar nicht alle willst." Wen wundert's: "Life" ist vor allem ein Buch über Rock'n Roll; mit all seinem Glamour, aber auch mit all seinen Schattenseiten. Gerettet haben Keith Richards am Ende zwei Dinge: seine Frau und seine Musik. Wer Keith Richards mag, wird "Life" lieben.