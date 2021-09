Durchbeißen durch die ersten 100 Seiten

Gründe dafür, LIMIT, das neue Werk von Frank Schätzing zu lesen, mag es viele geben. Du warst schon vom SCHWARM völlig hingerissen. Du hast Mitleid mit dem Buchhändler, weil sein Bestsellerregal unter diesen sechs Zentimeter dicken Schwarten zu bersten droht. Oder du bekommst LIMIT geschenkt, von jemandem, dem du mindestens 26 Euro wert bist.

Darum geht es: Wir sind im Jahre 2025. Reisen zum Mond sind für superreiche Touristen kein Problem, außerdem liefert der Mond genug Energie auch für die Erde, weil es inzwischen gelungen ist auf dem Mond "Helium 3" zu gewinnen. Soweit die Eckdaten. In dieser Welt spielen sich die Dramen der Luxustouristen ab, die menschlich alle Abgründe und Vorzüge zu bieten haben: Ein schüchterner Schauspieler zum Beispiel, eine ehemalige Stripperin, die mit einem Multimilliardär verheiratet ist oder ein russischer Oligarch mit maffiöser Vergangenheit. Und dann ist da noch ein Detektiv, gehört nicht zur Luxusreisegruppe -aber jagt in seiner Suche nach der Wahrheit durchs Internet, quer um die Welt und folgt seinen Spuren bis zum Mond.

Aber damit die Geschichten so richtig Fahrt aufnehmen, muss man sich als Leser durch die ersten gut hundert Seiten ziemlich quälen. Aber dann sind ja immer noch 1200 Seiten übrig, auf denen es spannend wird - ja und wieder ist es so, dass man sich zwischendurch kneifen muss: Junge, das ist nur ein Roman! Aber wieder so verdammt echt.