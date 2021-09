Heißes und stickiges Athen

Athen ist im Sommer heiß, stickig und eigentlich nicht zum aushalten. Stimmt. Das sieht auch Kommissar Charitos so - aber er ist Athener. Und wenn sich berühmte Persönlichkeiten während einer Livesendung im Fernsehen erschießen, dann versucht auch Kommissar Charitos, die dicksten Athener Staus zu umfahren, um den Fall zu lösen.

Auch wenn er eigentlich noch gar nicht ermitteln dürfte, denn er muss sich noch von seinem letzten Fall erholen, wo er sich in den Kugelhagel geschmissen hat und wochenlang in der Klinik lag. Der Herr Kommissar ist allerdings kein Macho, sondern Idealist und dazu ein wunderbar zynischer Typ. Er versucht, das Pflegeprogramm seiner Frau mit Geduld zu ertragen und lüftet auch das Geheimnis, warum sich griechische Frauen schon mal dumm stellen müssen, um einen Kerl abzubekommen.

Nebenbei erfahren wir noch die Namen sämtlicher Athener Straßenzüge, dass der griechische Kaffee oft nicht so gut ist wie er sein könnte und dass Korruption in Athen dazugehört wie der Feta in den griechischen Salat. Übrigens ist der Schafskäse nirgendwo so gut wie in Griechenland und ist garantiert einen Trip nach Athen wert, auch im Sommer, wenn´s heiß und stickig ist und eigentlich nicht zum aushalten.