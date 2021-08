In „Lockwood & Co“ haben sich die Geister so weit ausgebreitet, dass es in Großbritannien überall Agenturen gibt, die diese Wesen vertreiben. Eine gute Story um ein unheimliches Haus und drei Teenies, die hinter den Spuk kommen müssen.

In Lockwood & Co haben sich die Geister so weit ausgebreitet, dass es in Großbritannien überall Agenturen gibt, die diese Wesen ver- oder austreiben. Man braucht für so eine Agentur eigentlich mindestens einen Erwachsenen, man braucht aber auch Kinder, denn die sehen die Erscheinungen noch. Lockwood & Co sind aber nur drei, naja, Teenies, die ihre eigene Agentur aufgemacht haben. Anthony Lockwood, der Chef George, der Rechercheur und Lucy - das Mädchen das sogar mit den Geistern kommunizieren kann. Die drei machen so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann und haben deshalb eine echt fette Klage am Hals. Um da wieder raus zu kommen nehmen sie einen dubiosen, lukrativen, gefährlichen und ziemlich ungewöhnlichen Auftrag an.

Jonathan Stroud hat schon die Bücher über den Dämon Bartimäus geschrieben. Da ist immer viel Humor drin und nicht jeder ist perfekt in seinen Geschichten.

Eine gute Story um ein unheimliches Haus und drei Teenies, die hinter den Spuk kommen müssen. Und eine schöne Geschichte über Freundschaft, denn nur gemeinsam kommen sie da wieder raus. Bin gespannt auf den nächsten Auftrag von Lockwood & Co.