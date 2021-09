Geheimnisvolle Löcher in einem Jugendlager

Seit 100 Jahren lastet ein Fluch auf der Familie Yelnats. Was immer einer von ihnen auch anfasst, misslingt. Wo immer er hingeht - Pech klebt an seinen Füßen. Schuld ist eine lange Geschichte, die der Ururgroßvater schlichtweg versemmelt hat. Stanley, der Jüngste der Familie hat es deshalb verdammt schwer im Leben.

Der unschuldige Dieb

Da ist zum Beispiel die Sache mit den geklauten Turnschuhen, die ein Dieb von einer Brücke schmeißt, um nicht mit ihnen erwischt zu werden und die dann genau in Stanleys Armen landen. Die Polizei stoppt ihn daraufhin und nimmt ihn fest. Die Wahrheit glaubt ihm natürlich keiner. Also kommt Stanley in ein Jugendlager. In das Lager von Green Lake, ein Gelände auf einem ehemaligen See: weit und breit kein Schatten, kein Wasser: Alles Wüste! Wer hier versucht zu fliehen, wird elendig verdursten. Also harrt Stanley aus und ein finsteres Leben beginnt: Täglich muss Stanley ein großes rundes Loch in den harten Boden graben: vor Sonnenaufgang stehen die Gefangenen auf, damit die glühende Sonne ihnen nicht die Arbeit erschwert und dann graben sie stundenlang - 1,50 Meter tief und 1,50 breit. Das Graben soll der Charakterbildung dienen, aber in Wirklichkeit geht es um was ganz anderes. Aber um was?

Der übergewichtige, schüchterne Stanley lernt sich zusammenzureißen, zu kämpfen und mit dem Nötigsten auszukommen und langsam kommt er hinter die Geheimnisse von Green Lake: Eine sagenumwobene, unglaubliche Geschichte hat hier nämlich vor langer Zeit ihren Anfang genommen und wird hier wieder enden.

Mut und Freundschaft verhelfen zum Glück

Und plötzlich hat Stanley den Familienfluch gebrochen und das Glück winkt! Ein märchenhaftes Buch über Freundschaft und Mut, über das wundersame Zusammenspiel der Dinge dieser Welt,

und über die Erkenntnis, dass es eben doch nicht egal ist, ob in China ein Sack Reis umfällt ...