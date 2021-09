Zukunftsvision einer absolut käuflichen Welt

Die Welt von Morgen ist düster. Es gibt die USA und die US-angegliederten Länder, das sind Russland, Australien, Teile von Afrika und Indien. In diesen Ländern lebt es sich gut, vorausgesetzt man hat Geld.

Denn die Macht haben hier die Firmen. Deshalb haben die Menschen auch keine Nachnamen mehr, sondern tragen hintenrum den Namen ihrer Firma. Arbeitslose erkennt man somit leicht am fehlenden Nachnamen. Die Schulen sind privatisiert, und es gibt coole Schulen, die im Besitz von Sportherstellern sind und uncoole, die Fastfoodketten gehören und deren Firmenlogo leider unübersehbar auf den Schuluniformen prangt. Es gibt Autobahnen ohne Tempolimit und ohne Stau, aber die kosten. Wer den Notruf wählt, muss erst mal seine Kreditkartennummer durchgeben, denn Hilfe gibt's nur gegen Cash. Ach, und die Polizei ist auch privatisiert. Ermittlungen finden deshalb nur noch statt, wenn die Angehörigen eines Mordopfers ausreichend Kohle zahlen.

In dieser Welt ist eigentlich alles erlaubt. Auch die Marketing-Idee eines Turnschuhherstellers, der, um den Verkauf eines Schuhs anzukurbeln, bei der Markteinführung zehn Teenager erschießen lässt. Dumm nur, dass Hack Nike den Mordauftrag bekam, der ist nämlich ein ziemlicher Looser und gibt den Auftrag an die Polizei weiter, die wiederum beauftragt die amerikanische Waffenlobby. In dieser Welt ein völlig legales Geschäft.

Die Globalisierungsgegner von morgen

Aber es gibt auch noch Menschen wie Jennifer Gouvernment. Sie ist Agentin, hat die Schnauze gestrichen voll von diesem kranken System und beginnt aufzuräumen.

Ich weiß nicht, wer die Rolle der Jennifer in der Verfilmung übernehmen wird. Aber George Clooney hat sich die Rechte an diesem Buch gesichert und das kann eigentlich nur ein ziemlich großartiger Film werden, denn das Buch ist der Hammer.