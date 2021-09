Chaos-Kids in der Provinz

Es gibt Bücher, da kann man nicht anders und muss einfach laut los lachen! Egal wo man gerade ist: zu Hause vor dem Einschlafen, im Cafe oder auch - wie bei mir - bei einer Bahnfahrt!

Die anderen Passagiere haben bestimmt an meiner Zurechnungsfähigkeit gezweifelt. Aber der Autor von "Lokalhelden", Jörg Harlan Rohleder, schreibt einfach mit einem herrlich trockenen Humor und an manchen Stellen hat es mich einfach durchgeschüttelt vor Lachen - und das mehrere Minuten lang!

"Lokalhelden" ist die Geschichte von Schmall und seinen Freunden, die zum Beispiel Enni, Brownsen oder Wolle heißen. Es sind die 90ger Jahre in der schwäbischen Provinz in Echterdingen. Es ist die Zeit von Kurt Cobain, MTV und Techno. Aber die 90ger in Echterdingen bedeuten vor allem eins: Es ist überhaupt nichts los! In diesem Kleinstadt-Mief suchen Schmall und seine Kumpels nach der Aufregung, die es dort eigentlich gar nicht gibt.

Sie atmen zum Beispiel nachmittags nach der Schule das Gas aus den Patronen für Sahne-Sprüher ein, werden high und bringen dann allen möglichen Unsinn zustande. Da wird auch gerne mal eine Telefonzelle angezündet. Kurzum: Die Jungs sind echte Chaos-Kids!

Manchmal wird das Ganze ein bisschen philosophisch, wenn die Jungs zugedröhnt beim Skateboard fahren nach dem Sinn des Lebens suchen. Dabei geht es meisten nur um eine Frage: Wir kommen wir nur raus aus diesem schwäbischen Nest?

Und das sind dann die Momente wenn die Geschichte neben der ganzen Komik auch mal ein bisschen traurig wird. Denn: Die meisten von Schmalls Kumpels schaffen es nicht raus auch Echterdingen, obwohl sie sich nicht sehnlicher wünschen!

Alles in allem ist Lokalhelden eine sehr unterhaltsame Geschichte, die sich unheimlich gut eignet, um bei einer Zugfahrt die Aufmerksamkeit seiner Mitreisenden auf sich zu ziehen. Dann nämlich, wenn man bei dem Unsinn von Schmall, Enni, Brownsen. und Co einfach laut loslachen muss!