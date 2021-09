Lord Gamma - ein irres Buch

Wenn man so viele abgefahrene Ideen hat wie der Autor von Lord Gamma, muss einem entweder irgendwann der Schädel platzen, oder man schreibt ein total irres Buch. Für Lord Gamma braucht man ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit, für "husch-husch-kurz-mal-vor-dem-schlafengehen-ein-paar- Seiten-lesen" ist diese Story absolut ungeeignet.

Wir befinden uns in einer Zeit, in der die Menschheit glaubt, dass die Erde atomverseucht ist, und man deshalb nur in einem riesigen Bunker überleben kann. Was sie nicht wissen ist, dass alle 180 Kilometer so ein Bunker in der Landschaft steht - verbunden durch eine ewig geradeaus führende Straße.

Auf dieser Straße rollt Stan mit seinem alten Karren entlang. Stan ist der einzige Mensch der weiß, dass sich Landschaft, Straße, Bunker und Menschen immer alle 180 Kilometer wiederholen. Er weiß allerdings nicht, wie viele solcher Zonen es gibt.

Den Motor seines Autos hat er schon längst ausgebaut, die Straße ist ein bisschen abschüssig, und so rollt die Karre von allein. Sein Autoradio hat Stan aber noch, und über dieses Radio bekommt er Anweisungen von einem Radiomoderatoren mit dem Namen Lord Gamma.

Krimi und ein bisschen Lovestory

Gamma erklärt Stan, dass er aus diesen Bunkern immer wieder einen Klon seiner Frau entführen muss, immer wieder auf's neue, denn im Gegensatz zu Stan können die Klone nicht von Zone zu Zone reisen, sie sterben an den Grenzen, alle 180 Kilometer. Einer dieser Klone soll an einen geheimnisvollen Schlüssel passen, den Stan dabei hat. Warum und wieso weiß er nicht, er hat keine andere Wahl als Gamma zu vertrauen.

Keine Angst, das Buch wiederholt sich nicht alle 180 Seiten, das wird - ganz im Gegenteil - immer spannender. Zunächst mal hat das Ganze einen echten Krimi-Charakter, weil Stan ja in diese Bunker einbrechen muss und sich dabei nicht erwischen lassen darf. Ein bisschen Lovestory ist auch dabei, denn die Klone seiner Frau verlieben sich natürlich auch immer in ihn. Und dann ist ja auch noch der geheimnisvolle Lord Gamma, der anscheinend alles weiß, unserem armen Stan aber erst mal nichts sagt.

Und hintenraus wird's dann ein heftiger Science Fiction, mit Außerirdischen und jeder Menge Zeittheorien. Alles in allem ein Buch, bei dem mein Vater schon Pickel kriegt, wenn er nur das Bild vorne drauf sieht. Aber der schreibt hier ja nicht die Buchtipps.