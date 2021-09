So war Franka Potentes Jahr in L.A.

Franka Potente war für ein Jahr in Amerika, in Los Angeles und hat in dieser Zeit mit ihrem guten Freund und Schauspieler Max in Berlin Briefe geschrieben. Am Anfang hab ich mich ständig gefragt, warum erzählt dieser Max so ausführlich über seine Nachbarn, die muss Franka Potente doch kennen...? Und natürlich ging Max ständig in den Dönerladen zum Kaffeetrinken, alles ein bisschen klischeehaft. Aber wenn man davon absieht, dann bleiben ein paar hübsche Geschichten aus Max Liebesleben und natürlich interessante Einblicke in Franka Potentes Leben in LA. Dass sie ziemlich depressiv und einsam war, sich einen Hund gekauft und die Amerikaner so gar nicht verstanden hat. Sie wurde als Famke aus Europa vorgestellt und für ein El-Quaida-Mitglied gehalten.

Franka Potentes Briefwechsel ist persönlich, aber nicht privat. Wer Storys über ihre Liebe zu Hollywoodstar Elijah Wood erwartet, wird enttäuscht, wer nette kleine Einblicke in ihre Zeit in LA erhalten möchte, ist gut unterhalten.