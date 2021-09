Leander Lost landet als Austauschpolizist in Portugal. Er versteht weder Ironie, noch kann er lügen, spricht aber nach drei Wochen perfekt portugiesisch – er ist Autist. SWR3-Redakteurin Brigitte Egelhaaf findet: Super als Strandlektüre, nicht nur in Portugal.

Ein normaler Raum mit Tür und Fenster hat 40 Ecken. Leander Lost weiß so etwas. Immer, wenn ihm nicht ganz wohl ist, dann zählt er Ecken. Und das ist nicht die einzige Eigenheit des Kommissars aus Hamburg, der als Austauschpolizist in Portugal landet. Die Kollegen im idyllischen Küstenort sind mehr als irritiert. In den Hinterhöfen feiern die Einheimischen, am Strand braten die Touristen oder fahren Wasserski auf dem Atlantik. Fuseta an der Algarve – eigentlich ein Traumziel für einen Austauschkommissar aus dem kühlen Hamburg.

Schwarzer Anzug bei 40 Grad

Aber bei 40 Grad im Schatten trägt Leander Lost, der dürre deutsche Polizist, schwarzen Anzug mit Hemd und Krawatte. Dieses Outfit hat er dreimal in seinem Koffer – komplett identisch. Auf Scherze reagiert er überhaupt nicht. Perfekt portugiesisch, sagt er, habe er in ein paar Wochen gelernt. So jemand hat man doch auf Anhieb sehr lieb und freut sich auf die Zusammenarbeit. Vor allem, wenn er die Kollegen gleich am ersten Tag auch noch beim Chef verpetzt. „Ja“, sagt er, „wir haben von der Cannabisplantage gewusst, die Kollegen und ich.“ Hat der Mann noch nie etwas von heimlichen Deals gehört, die man manchmal mit Verbrechern aushandeln muss?

Mit dem Verbandskasten gegen den Feuertod

Richtig beliebt macht er sich aber erst, als er einem Kollegen ins Bein schießt. Allerdings, nachdem er zuvor höflich gefragt hat. „Gibt es hier irgendwo einen Verbandskasten?“ Leander Lost begründet das mit Logik. Nur so, sagt er, konnte er die Kollegin vor dem Feuertod retten. Irgendwann ergibt das alles einen Sinn. Leander Lost ist Autist. Er hat das Asperger-Syndrom und das bedeutet in seinem Fall: Er kann die Mimik seiner Mitmenschen schwer entziffern, versteht keine Ironie, hat ein fotografisches Gedächtnis und – er kann nicht lügen. Was ziemlich doof ist, wenn man zum Beispiel bei einer Undercover-Observation erwischt wird.

Natürlich ist das manchmal komisch, aber der Autor Gil Ribeiro stellt seinen Helden nicht bloß. Viel spannender ist für ihn zum Beispiel die Frage: wie gehen wir eigentlich mit jemandem um, der nicht lügen kann und im Lügen auch gar keinen Sinn erkennt? Und wie leicht ist es, so einen wahrhaftigen Menschen zutiefst zu enttäuschen? Super als Strandlektüre, nicht nur in Portugal.