Ein Rockstar packt aus

"Schon als kleiner Junge von sechs oder sieben Jahren beschlich mich das Gefühl, dass an mir irgendwas anders war." So beginnt Eric Clapton seine Memoiren und dieser allererste Satz ist auch so etwas wie die Quintessenz seines Lebens, das schon schwierig und kompliziert beginnt.

Die Frau, die er eigentlich für seine Mutter hält, ist in Wahrheit seine Großmutter. Pat, seine richtige Mutter, war erst 15. Sein Vater Edward Fryer war ein kanadischer Soldat, der in Claptons Heimatdorf Ripley stationiert war. Weil Fryer aber schon verheiratet war, musste Claptons Mutter alleine zurecht kommen, denn ein uneheliches Kind war damals eine Schande für die Familie. Am 30. März 1945 wird Eric Patrick Clapton im Schlafzimmer seiner Großeltern geboren. Als er zwei Jahre alt ist, verlässt seine Mutter die Stadt, Erics Großeltern ziehen ihn als ihren Sohn auf.

Wer ein Buch über die musikalische Karriere von Clapton erwartet hat, sollte zu einer der vielen Biographien greifen, denn in "Mein Leben" packt Eric Clapton zum ersten Mal aus, wie sein Leben wirklich war: viel Schatten, wenig Licht. Natürlich erzählt er von den Yardbirds, von John Mayall und Cream, von Blind Faith und Derek and the Dominos, von seiner Solokarriere und den vielen Musikern, die er getroffen und bewundert hat, von einmaligen Konzerten und den Aufnahmen seiner zahlreichen Alben. Diese Geschichten rund um die Musik ergänzen aber immer nur das, um was es Clapton wirklich geht, nämlich um das Leben eines Rockstars, eines Alkoholikers, eines notorischen Frauenhelden. Schonungslos, offen und ehrlich erzählt er uns in "Mein Leben", dass er zwar mit viel Geld, einer großen Karriere und einem immensen Talent gesegnet war, in Wirklichkeit aber ein ziemlich bemitleidenswerter Kerl war, der sich vor allem nach Liebe, Glück und Zufriedenheit sehnte.

Das Kapitel über den Tod seines Sohnes Conor, der mit vier Jahren aus dem 49. Stock eines New Yorker Apartments in den Tod stürzt, ist erschütternd. Endlich hatte Clapton ein wenig Glück gefunden, bevor es ihm so grausam wieder entrissen wird. Seinem besten Freund, dem inzwischen verstorbenen Ex-Beatle George Harrison, spannte er die Ehefrau aus, auch diese Liebe war nicht von Dauer. Jahrelang lebte Clapton in den 70ern das Leben eines Junkies, am Ende ist es der Alkohol, der ihn fast umbringen sollte. Am Schluss des Buches aber steht eine positive Botschaft: Eric Clapton hat den Sprung zurück ins Leben geschafft. Er ist glücklich verheiratet, hat drei Töchter und das allerwichtigste: Er ist seit 20 Jahren trocken. Das sagt er, sei die größte Leistung seines Lebens. Erst dann kommt die Familie und - auch das erstaunt - die Musik, die ihn so viele Male gerettet hat, kommt erst an dritter Stelle. "Mein Leben" von Eric Clapton ist ein intimes und intensives Portrait eines der größten Rock-Ikonen aller Zeiten. Wer mehr über den Menschen hinter dem Musiker erfahren will, dem kann ich dieses Buch nur empfehlen.