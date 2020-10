Zuerst war dieser Evert Bäckström nur eine unsymphatische Nebenfigur in einem Krimi mit einem strahlenden Helden. Jetzt ist er der (Anti-)Held in der aktuellen Krimi-Reihe des schwedischen Autors Leif GW Persson. SWR3-Redakteur Klaus Sturm erklärt das Faszinierende und Spannende daran.

Für so einen Typen wie Evert Bäckström wurde mal das schöne Wort „Ekelpaket“ erfunden. Denn genau das ist Bäckström: Klein und hinterhältig, zu dick und zu faul, ein Rassist, Frauenfeind und fieser Macho, dabei auch noch unkollegial und über alle Maßen egoistisch und korrupt.

Schwedischer Kommissar als unsympathischer Widerling

Und er ist Kommissar bei der Mordkommission in Stockholm. Er ist da nicht der klügste Ermittler, verlässt sich immer eher auf sein Bauchgefühl und auf seine Vorurteile als auf sonstige Logik und Ermittlungen – aber er hat immer wieder ein schon unverschämtes Glück und kommt damit durch. Auf diese Weise macht er auch Karriere: Jeder Chef befördert ihn mit besten Zeugnissen weiter nach oben – nur um ihn ganz sicher loszuwerden. Evert Bäckström ist deshalb so etwas wie ein Unfall: grauenvoll und abschreckend, aber hinsehen müssen wir trotzdem.

Eine ganz neue Krimi-Erfahrung

Der Autor Leif GW Persson hat Bäckström zuerst in einer anderen Krimi-Reihe auftauchen lassen, damals nur als kleine Nebenfigur und Gegenspieler zum strahlenden Helden. Diese Reihe endete dann mal, und Evert Bäckström ist jetzt der Anti-Held in der aktuellen Krimi-Reihe von Persson. Das Faszinierende und Spannende daran ist, mit jedem neuen Krimi darauf zu warten, wann und wie Bäckström endlich scheitert und auffliegt und mindestens gefeuert wird, aber besser noch in den Knast kommt. So gesehen also eine ganz eigene, neue Krimi-Erfahrung mit einem tatsächlich einzigartigen Ermittler.