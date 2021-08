Ein Cheerleader-Mädchen verliebt sich in den Goth-Typen an der Schule, nachdem sie ein gemeinsames Literaturprojekt machen müssen – bei dem sie Poe behandeln.

Ich hab ja fast alles von Poe gelesen und jetzt ist er endlich wieder aktuell. In Nevermore fängt die Story ziemlich bekannt an: Cheerleader-Mädchen verliebt sich in den Goth-Typen an der Schule, nachdem sie ein gemeinsames Literaturprojekt machen müssen. Er will Poe behandeln, sie stimmt zu und so langsam schleicht sich Poe in die wirkliche Welt ein und die Grenzen verschwimmen ein bisschen zwischen Realität und Traum.

Ich konnte Nevermore kaum weg legen und habe inzwischen meine alte Poe-Sammlung wieder am Bett liegen, denn viele Geschichten muss ich noch mal lesen, weil in dem Buch darauf Bezug genommen wird. Schöne Lovestory, sehr gute Idee mit Poe und erst Band eins von drei.