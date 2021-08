Schmerzen, Einsamkeit, Wut und die Besessenheit, jemanden zu bestrafen, bestimmen das Leben des Narbenmannes. Dafür schlüpft er in die Rolle eines Menschen, den er noch nie persönlich getroffen hat, über den er aber alles weiß.

Sarah Bridgewater liegt im Bett, ihr Mann ist auf Geschäftsreise. Denkt sie. Doch dann hört sie, wie das Auto ihres Mannes die Auffahrt hoch fährt, die Haustür aufgeht, wie ihr Mann den Schlüssel, wie immer, neben die Schlüsselschale wirft, wie er in die Küche geht und, wie immer, erst einmal den Kühlschrank aufmacht. Nett denkt sie, dann geh ich runter und leiste ihm bei einem Glas Milch Gesellschaft.

Ein ungutes Gefühl macht sich erst bei mir und dann auch bei Sarah Bridgewater breit. Bei ihr allerdings erst, als sie die Beine ihres Mannes sieht. Er selbst ist von der Kühlschranktür verdeckt. Diese Beine allerdings sind viel zu lang und zu dürr, als dass sie Stephen gehören könnten. Sie stecken allerdings in Stephens Hose. Die Kühlschranktür geht zu, ich halte die Luft an, und Sarah Bridgewater sieht in das Gesicht eines von Narben entstellten Fremden. Jetzt könnte er sie umbringen, sie berauben, ihr Kind entführen, alles hundertmal gelesen. Aber was jetzt kommt, jagt mir einen Schauer über den Rücken und lässt Sarah fast durchdrehen. Der Fremde lächelt sie an und sagt "Hallo Liebling. Haben wir noch etwas Mortadella übrig?" Der Fremde ist in die Rolle von Sarahs Mann geschlüpft und aus Angst um ihren Sohn sieht Sarah nur einen Ausweg. Sie muss das Theater erst einmal mitspielen.

Tipp von mir: Lest "Phobia" nicht abends im Bett. So wie ich. Entweder musste ich weiter lesen, weil ich mit diesen Bildern im Kopf nicht einschlafen konnte, oder aber, weil es grade so spannend war, dass ich das Buch unmöglich weglegen konnte oder einfach beides. Zwei Nächte, dann war ich durch, mit Sarah, ihrem Mann und dem Fremden. Und ich dachte eigentlich auch mit Sarahs bestem Freund Mark, dessen Freundin vor Jahren totgefahren wurde. Auch eine ganz mysteriöse Sache. Dieser Mark wartet auf der letzten Seite des Buchs auf den Umzugswagen als ihm ein kleiner Junge einen Zettel übereicht auf dem steht: "Du ziehst weg? Glaub nur nicht, dass du so einfach davon kommst. Wir sind noch nicht miteinander fertig." O.k ein richtiges Happy End hätte zu diesem Buch auch nicht gepasst.