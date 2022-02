Clubs, Raves, Sex, Drogen, Enthaltsamkeit, Alkohol, Soja-Milch, Lofts ohne Klo, geblümte Deckchen, Madonna, Miles Davis, Iggy Pop und Nudelsuppe. Noch Fragen? Dann dieses phantastische Buch lesen!

Eines gleich vorneweg: Moby hat seine Autobiographie selbst geschrieben, ohne Ghostwriter, mit genau der richtigen Portion Selbstironie und Humor, ohne die Hilfe eines Musik-Journalisten, der aus den halbgaren Erinnerungen eines Pop-Stars möglichst lesbare Anekdoten und Halbwahrheiten verfasst. „Porcelain“ liest sich einfach nur wunderbar, fast als würde uns Moby an die Hand nehmen und uns durch sein Leben führen. Dabei behandelt er nur das Jahrzehnt zwischen 1989 und 1999, in dem Moby von einem planlosen jungen Mann zu einem der größten DJs dieses Planeten werden sollte.

Als wir Soja-Milch für Gift hielten

Schon als Teenager hat er seine ersten Tapes aufgenommen, lebte in Connecticut in einer verfallenen Fabrik, ohne Klo und fließendes Wasser, und malt sich aus, in Clubs Platten aufzulegen. Moby zieht 1989 nach New York, damals eine Stadt voller Drogen, Gewalt und Aids, in die er eigentlich überhaupt nicht passt, denn er ist ein christlicher, heterosexuell-enthaltsamer und anti-alkoholischer Veganer. Moby trinkt Soja-Milch und isst vegane Kekse zu einer Zeit als wir in Deutschland einen Veganer für einen Außerirdischen und Soja-Milch für Gift hielten.

„Erst spielst du ‚Go‘ und dann spielst du nochmal ‚Go‘.“

Mit „Go“ gelingt ihm 1990 ein Zufalls-Hit, der in England in die Top 10 geht, Mobys Traum vom DJ-Leben erfüllt sich. Ein Rave in leer stehenden Kellern, stillgelegten Lagerhallen oder auf Getreidefeldern in Belgien folgt dem nächsten. Herrlich beschrieben ist sein erster Auftritt in England. „Du hast 10 Minuten. Erst spielst du ‚Go‘ und dann spielst du nochmal ‚Go‘.“

„Du hast Talent, Moby!“

Immer wieder lässt er auch zufällige Begegnungen mit Musik-Stars einfließen: Anthony Kiedis und Flea von den Red Hot Chili Peppers auf einer Party (wo auch sonst?), Miles Davis bei Mobys Soundcheck im legendären New Yorker Club „Palladium“ oder Madonna, die einen von seinen ersten Auftritten miterlebt und nicht mehr zu ihm sagt als: „Du hast Talent, Moby!“ Später sollte sich der selbsterklärte Asket nach und nach in ein Leben voller Alkoholexzesse und Sex stürzen. Selbst Moby war nicht stark genug all den Verlockungen des Popbusiness zu wiederstehen, aber gerade das macht ihn so sympathisch.

Fazit

Auch wer mit der Musik von Moby überhaupt nichts anfangen kann, wird „Porcelain“ trotzdem mögen. Wer seine Songs aber liebt, der wird dieses Buch erst recht lieben. Und das Schönste ist: Moby hat passend zu seiner Autobiographie auch noch ein Doppel-Album veröffentlicht. „Music From Porcelain“. Auf CD 1 sind Mobys eigene Hits wie „Bodyrock“, „Natural Blues“ oder “Why Does My Heart Feel So Bad” und auf CD 2 die Hits von anderen, die Moby damals und heute als DJ gerne auflegt: Songs von Run DMC, A Tribe Called Quest oder Raze. Wer will, kann so beim Lesen auch noch seinen eigenen Rave veranstalten. Dieses Paket ist unschlagbar!