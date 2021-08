Ein liebevoll und detailliert gemachtes Lexikon mit den 20 größten und wichtigsten Bands und Künstlern aus der Rock-Geschichte: Der Einsteiger kriegt einen Überblick und der Musik-Nerd hat Spaß beim Fakten suchen, die er noch nicht kannte.

Zwei Kilo schwer, 264 Seiten stark, mit über 100 teilweise sehr raren Fotos und 30 x 24 cm groß - schaut also schon mal gut aus und fühlt sich gut an. Wer jetzt aber ein alphabetisch sortiertes Lexikon erwartet hat, ist falsch gewickelt.

Die Macher des Buches haben vielmehr exemplarisch 20 der größten und wichtigsten Bands und Künstler aus der Rock-Geschichte ausgewählt von den Stones und David Bowie über Kate Bush bis zu Genesis, Alice Cooper, Pink Floyd, Led Zeppelin und Queen. Jeder Act kriegt zwischen 10 und 20 Seiten eingeräumt je nach Umfang des Gesamtwerks und natürlich auch je nach Relevanz. Sprich Pink Floyd hat mehr Platz als Kate Bush, die Stones mehr als Kraftwerk.

Jedes Kapitel ist wegen des besseren Überblicks genau gleich aufgebaut: Am Anfang gibt es eine kurze Biographie sowie die wichtigsten Fakten zur Band wie Gründung, Mitglieder, Stilrichtung, eine Art Stammbaum und viel gesundes Halbwissen für Angeber. Dazu eine Zeitleiste, auf der alle Studioalben und die wichtigsten Livealben und DVDs über die Jahrzehnte verteilt sind. Dann geht es zu den Reviews der einzelnen Studioalben mit Track-Listing, Benotung der einzelnen Songs sowie Pressespiegel und Musikerzitate.

Sprich: alles sehr liebevoll und detailliert gemacht und trotzdem übersichtlich und gut zu lesen. Der Einsteiger kriegt einen Überblick und der Musik-Nerd hat Spaß beim Fakten suchen, die er noch nicht kannte.

Was ich besonders klasse finde, sind die Kaufempfehlungen für einzelne Alben, abgestuft in 5 Kategorien von "Kaufrausch" bis "Fehlkauf". Nehmen wir zum Beispiel "Queen". Unter "Kaufrausch" finden sich u.a. "A Night At The Opera" oder "Innuendo", beides Treffer, unter "Fehlkauf" das 2008er-Album "The Cosmos Rocks" und das Live-Album "Return Of The Champions", beide kann man sich tatsächlich getrost sparen. Am Ende des Kapitels gibt es dann noch die 20 erfolgreichsten Hits der Band sowie eine komplette Diskographie. Ich kann nur sagen. Rock-Herz, was willst du mehr? Auf Platz 1 der erfolgreichsten Hits bei Queen steht übrigens "Bohemian Rhapsody". Eine gute Wahl, genauso wie das Buch!