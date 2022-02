Und es wird weiter gerockt!

Es wurde auch Zeit, dass Teil 2 um die Ecke kommt, denn schon vor einem Jahr habe ich "ROCK - Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check" beim Lesetag gelobt und was soll ich sagen? Die Fortsetzung ist ähnlich gut gelungen. Wieder sind ein paar meiner Rock-Lieblingsbands dabei: AC/DC, Toto oder The Who, dazu Künstler wie Peter Gabriel, Patti Smith, Bruce Springsteen oder Eric Clapton. Was allerdings Eloy, Dream Theater oder Van der Graaf Generator bei den 20 größten Rock-Acts verloren haben, ist mir schleierhaft. Die Begründung der Macher: "Diese Acts vertreten stellvertretend ein bestimmtes Genre, auch wenn sie beim Mainstream-Publikum eher weniger bekannt sind." Kann man so stehen lassen!

288 Seiten stark ist das Buch, die zahlreichen Fotos sind wieder toll geworden und der schlüssige Aufbau wurde ebenfalls beibehalten. Jedem Rock-Act sind 10 bis 20 Seiten gewidmet, jedes Kapitel ist gleich aufgebaut: In einer kurzen Biographie gibt es die wichtigsten Facts zur Band wie Gründung, Line-Up, Mitglieder, Stilrichtung, eine Art Stammbaum und auch wieder viel gesundes Halbwissen für Angeber in der Rubrik "Gut zu wissen". Unten auf der Seite kann man auf einer Zeitleiste verfolgen, wann welche Studioalben und die wichtigsten Livealben und DVDs über die Jahrzehnte veröffentlicht wurden. Und was zum Glück auch übernommen wurde, sind die Kaufempfehlungen für einzelne Alben, abgestuft in 5 Kategorien von "Kaufrausch" bis "Fehlkauf". Und die Alben, die besonders gelobt werden, bekommen dann auch eine extra große Besprechung im Artikel.

Wir nehmen uns dieses Mal aus aktuellem Anlass AC/DC vor. Da finden sich unter "Kaufrausch" natürlich die drei Mega-Alben "Back in Black", "Highway To Hell" und "Let There Be Rock", unter "Fehlkauf" das 83er-Album "Flick of the Switch", das meiner Meinung nach besser ist als sein Ruf, aber Empfehlungen sind immer subjektiv. Unter den Top-30-Songs ist ein Kracher am anderen: "Hells Bells", "Highway To Hell", "Whola Lotta Rosie" und "You Shook Me All Night Long". Übrigens: Teil 3 von "ROCK - Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check" ist in Planung, Erscheinungsdatum November 2015, passend zum nächsten Lesetag. Vielleicht dann mit den Toten Hosen, Nirvana und den Foo Fighters.