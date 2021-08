Sascha, ein Mädchen aus Moskau, lebt in einem Aussiedlerghetto und will sich am Mörder ihrer Mutter rächen. Schonungslos, böse und doch herzzerreißend findet SWR3-Moderatorin Nicole Köster das Debüt der jungen Russin Alina Bronsky.

Sascha will sich am Mörder ihrer Mutter rächen. Sascha ist ein Mädchen aus Moskau, die mit ihren beiden kleinen Geschwistern in einem Aussiedlerghetto in Hessen lebt. Aussichten mit so viel Charme, wie ein Boxkampf mit einem romantischen Abend gemeinsam hat! Saschas Mutter wurde von ihrem eifersüchtigen Exmann Vadim ermordet, der jetzt im Gefängnis hockt.

"Manchmal glaube ich, ich bin die Einzige in unserem Viertel, die noch Träume hat. Ich habe zwei: Ich will Vadim töten und ein Buch über meine Mutter schreiben." damit beginnt Scherbenpark. Dieses Ghetto, ein Ort - in dem für jeden eine Hölle reserviert ist. Als ein Artikel über den (ach so) geläuterten Vadim erscheint, beschwert sich Sascha bei der Zeitung. Mit dem Chefredakteur Volker freundet sie sich an.

Warum der allein mit seinem Sohn Felix lebt, was zwischen Sascha, Volker und Felix passiert und wie Sascha dem Leben im Ghetto entkommen will, das ist genauso schonungslos wie rührend geschrieben. Den persönlichen und mitreißenden Kampf von Sascha, die niemals aufgibt, fand ich sensationell. Öfter auch mal so wütend, dass dir ein Satz wie ‏ne Ohrfeige um die Ohren fliegt!

Scherbenpark ist das erste Buch von Alina Bronsky, die selbst aus Russland nach Deutschland kam. Sie hat mir im Interview erzählt, dass sie ihre Einsamkeit auf dem ersten Trip ins Schullandheim mit Nutella betäubt hat. Das Leben im Aussiedlerghetto kennt sie aber auch und der Mord in Scherbenpark beruht auf einer wahren Geschichte, die in der Nähe von Darmstadt passierte, als Alina Bronsky dort gelebt hat. Sie hat ihr Manuskript dann einfach an einen Verlag gesendet und wurde mit Scherbenpark zur "aufregendsten Newcomerin" der Saison, wie der Spiegel anschließend schrieb. Gerade läuft Scherbenpark auch im Kino. Mir gingen da aber so viele Szenen mit ihrem besonderen schwarzen Humor in XXL verloren, dass ich mir gleich die nächsten Bücher von Alina Bronsky besorgt hab. Auch politisch unkorrekt, schön böse und doch herzzerreißend. Aber mein favorite bleibt Scherbenpark!

