Im Mittelpunkt des Krimi-Lesetags stehen nicht die Fälle, sondern die Ermittler, vom Kommissar über die FBI-Agentin bis zum Journalisten. Und da sind wir auch schon beim Ermittlerliebling von SWR3-Redakteurin Pia Ritter: Reporterin Annika Bengtzon aus Schweden.

Annika Bengtzon ist Reporterin, im besten und im nervigsten Sinne. Sie ist eine, die sich durchbeißt bei der Boulevardzeitung Abendblatt in Stockholm. Ihre Schöpferin, die schwedische Autorin Liza Marklund hat mal in einem Interview über Annika gesagt, „dass bei ihr ’ne Schraube locker ist und sie mit obsessiver Frettchenhaftigkeit ihre Spuren verfolgt und manchmal mit geradezu asozialer Gehässigkeit auf manche Leute losgeht“.

Bissige Reporterin, die Skandale aufdeckt

Aber – nicht abschrecken lassen, sie packt einen mit ihrer Art einfach. Wer will, kann Annika in 11 Büchern und Fällen begleiten – von der unerfahrenen Sommeraushilfe bis zur investigativen Spitzenkraft. Sie findet die Story hinter der Story, auf die man sie in der Redaktion vom Abendblatt eigentlich ansetzt für den schnellen, reißerischen, oberflächlichen Artikel.

Nicht mit Annika Bengtzon – die wühlt sich rein ins Sex und Pornobusiness, in Drogen- und Mafia-Verstrickungen nach dem Giftgas-Mord an einem Eishockey-Star. Sie will wissen, was hinter dem Tod einer Tänzerin in einem berüchtigten Nachtclub steckt. Und – ist die Organisation, die sich um verfolgte Menschen kümmert, tatsächlich ok? Nicht alles, was sie aufdeckt und klärt und auch wie, gefällt Behörden und Regierung. In einem ihrer Romane bringt sie mit einer anonymen Email tatsächlich einen nur aus Geldgründen geplanten Gesetzentwurf zu Fall – rechtlich sehr fragwürdig. Moralisch und menschlich möchte ich ihr als Leserin dafür kräftig auf die Schulter klopfen.

Thriller mit Medienkritik und Feminismus

So geht es einem öfter – schließlich kämpft Annika nebenbei mit dem Alltag einer zweifachen Mutter, einem fremdgehenden Ehemann, den Intrigen bei den Boulevard-Medien und mit ihrer eigenen Vergangenheit. Systemkritik und Feminismus – dafür steht Erfolgsautorin Liza Marklund und verpasst ihrer Heldin einiges davon. Aber wenn man da keine Lust drauf hat: Die Annika-Bengtzon-Bücher funktionieren auch ganz prima als spannende Thriller.