Für den ersten Teil seiner Jahrhundert-Saga-Trilogie „Sturz der Titanen“ nimmt sich Ken Follett den ersten Weltkrieg als Thema und macht daraus einen wunderbaren Mix aus Historiendrama, Agententhriller und Liebesgeschichte.

Das Attentat auf den österreichischen Thronfolger, der Schlieffen-Plan oder die Schlachten von Tannenberg und Verdun: Im Geschichtsunterricht hatte mich persönlich damals der erste Weltkrieg überhaupt nicht gepackt. Aber für den ersten Teil seiner Jahrhundert-Saga-Trilogie "Sturz der Titanen" nimmt sich Ken Follett genau diesen Stoff und macht daraus einen wunderbaren Mix aus Historiendrama, Agententhriller und Liebesgeschichte.

Wer sich jetzt fragt, ob das nicht total langweilig ist, weil man ja weiß, wie der erste Weltkrieg ausgegangen ist? Nein! Überhaupt nicht. Denn genau das ist ja der Kniff: Es gibt mehrere Hauptfiguren mit ihren ganz eigenen Lebensgeschichten, die in Großbritannien, Deutschland, Russland und den USA leben und bei denen der Leser im Gegensatz zu den realen Figuren der Zeit eben nicht weiß, was passiert.

Die komplette Handlung wiederzugeben, ist aufgrund der Vielzahl der Geschehnisse an dieser Stelle zwar unmöglich, aber es gibt bereits zu Beginn des Buches eine Art Schlüsselszene: Sie spielt der Prachtvilla des walisischen Adligen Earl Fitzherbert, der beste Kontakte zum englischen König hat. Dieser lädt sich verschiedene Diplomaten zum Plausch ein. Da wäre zum Beispiel ein junger Deutscher, dessen Vater, ein enger Freund vom deutschen Kaiser, davon träumt, Europa zu beherrschen, während er lieber eine Demokratie in Deutschland sehen würde. Anwesend sind auch sein Cousin, der dem Kaiser von Österreich-Ungarn nahe steht und ein Amerikaner, der zu den Beratern von Präsident Wilson gehört. Die Runde unterhält sich darüber, wie realistisch ein Weltkrieg wäre. Alle kommen zu dem Schluss, dass kein Land wirklich einen möchte. Warum es dann trotzdem dazu kommt und Europa ins Chaos stürzen, ist unglaublich spannend zu lesen.

Es wird auch das Leben zweier russischer Brüder geschildert, von denen der eine nach Amerika auswandert und zum Gangster wird, während der andere bleibt und an Lenins und Trotzkis Seite für die russische Revolution kämpft. Und genau das macht es aus: Ihre Leben spielen sich alle im Umfeld der großen Figuren der Weltgeschichte ab, so dass man die ganze Stimmung damals, die politische Entscheidungen oder auch den Krieg aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erlebt.

Ken Follett hat für die Jahrhundert-Saga ein ganzes Team von Historikern und Rechercheuren um sich geschart und spinnt um den realen Faden der Geschichte so spannende Handlungsstränge, dass sich die tausenden Seiten weglesen wie eine Strandlektüre.

Der einzige Haken an der Sache: Die ersten beiden Teile über den ersten ("Sturz der Titanen") und zweiten Weltkrieg ("Winter der Welt") sind zwar fertig, der dritte Teil aber, der sich um den kalten Krieg drehen wird, noch nicht. Da müssen Fans wie ich wohl noch mindestens ein Jahr warten, bis man die Figuren wieder trifft, die einem in den ersten beiden Teilen so ans Herz gewachsen sind. Kleiner Tipp: Für alle die einen der beiden Kriege in der Schule oder Universität behandeln, ist Ken Folletts Jahrhundert-Saga eine ideale Möglichkeit, um sich den Stoff anzueignen und sich gleichzeitig wunderbare Lesestunden zu bereiten.