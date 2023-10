Herr der Ringe, Twilight, Sakrileg – viele kennen die weltweiten Bestseller in- und auswendig. Aber wie war nochmal der erste Satz? Testet euer Wissen!

„Mr und Mrs Dursly im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar“ – ist wohl einer der einfacheren ersten Sätze von bekannten Büchern. Denn so fängt Harry Potter und der Stein der Weisen an. Aber wie lautet der erste Satz in Faust, Wilhelm Tell oder Maria Stuart? Testet, wie gut ihr euch auskennt.